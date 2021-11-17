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У Луцьку розшукують двох жінок, які ймовірно причетні до «криміналу». ФОТО

У Луцьку розшукують двох жінок, які ймовірно причетні до «криміналу». ФОТО
Працівники відділу кримінальної поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють особи жінок, які ймовірно причетні до вчинення кримінальних правопорушень на території Луцька.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Усіх громадян, які володіють будь-якою інформацією про осіб, зображених на фото, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095)17-46-526 або 102. Конфіденційність гарантована.

У Луцьку розшукують двох жінок, які ймовірно причетні до «криміналу». ФОТО
У Луцьку розшукують двох жінок, які ймовірно причетні до «криміналу». ФОТО

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Теги: Луцьк, жінки, кримінал, правопорушення
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