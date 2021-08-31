Провідна неділя: які квіти обирають лучани. ВІДЕО





Чи змінилися тенденції цьогоріч, йдеться у сюжеті



На Центральному ринку гамірно. Особливо багато людей у рядах зі штучними квітами. Українці полюбляють прикрашати ними могили. Хтось уже від цього відійшов і надає перевагу живим, а хтось не зраджує традиціям.



Штучних квітів на ринку багато. Ромашки, троянди, соняхи, гвоздики, тюльпани і багато іншого пластику. Ціни у порівнянні з минулим роком, розповідають продавці, не змінилися.



«30-40-50. Це така середня ціна», – каже продавчиня.



Хоча, будучи на ринку, найчастіше чули ціну у 70 гривень. Квіти саме такого ґатунку цікавлять покупців. Якщо ви прийшли по один букет – ніби й невеликі гроші, а якщо ж вам треба зо п’ять – то сума вже відчутніша. Торговці кажуть: самі не думали, що вийдуть на ринок, адже в такий час людям не до квіток.



Киплять торги й на гуртівнях. Зазвичай там квіти дешевші. Зустрічаємо покупців із різними поглядами. Вікторія змінює квіти на могилах рідних щосезону.



«Хочеться, щоб воно було свіжіше, зеленіше, веселіше», – каже жінка.



А Юна купує такі квіти у виняткових ситуаціях: коли їде на кладовище за межі області.



«Я зазвичай купую максимум лампадку, змінюю стрічку-рушничок, кладу свіжі квіти і на тому все», – розповідає лучанка.



Позбутися штучних квітів на могилах рекомендує більшість священнослужителів. До прикладу, ігумен Никодим Смілий категорично проти будь-чого, що люди полюблять зносити на кладовища. Каже, покійним не потрібні ні паска, ні крашанки. Більш доречною буде молитва. І штучні квіти однозначно програють живим.



«Вигорає на сонці, вимокає на дощі, на вигляд абсолютно негарно – обтріпане, задрипане», – висловився ігумен Луцького братського Хресто-Воздвиженського монастиря.



Тобто, аргумент «щоб було гарно», каже отець Никодим, недоречний. Тим більше, що потім усю цю «красу» немає куди подіти.



«Це ж потім вивозиться десь в кутку на кладовищі, викидається, і хай там комунальники думають, куди його прибрати. Або підпалюють, і смердить воно», – розмірковує священник.



На ринку поруч зі штучними квітами всіяно і живими. Вибрати є з чого, та й ціни не кусаються – від 4 до 15 гривень за цибулину.



«Багато братиків беруть, примули. Беруть всякі – які кому подобаються», – розказує продавчиня Галина.



Продавці ж пластикових квітів розповідають, що політика деяких священників працює на знищення їхнього бізнесу. А причина того, що все валяється на смітниках, – відсутність переробних заводів в Україні.



«Чого їдете в Польщі і кругом кладовища чистота і порядок? Чого їдете в Чехії – чистота і порядок? Є повно квітів, повно лампадок», – зауважує продавець Ігор.



Квіти, які продають, з України або з Китаю. Наші, кажуть, кращої якості. Хоча у пріоритеті нині зовсім інше.



«Пріоритетно нам працювати, давати зарплату працівникам, платити податок», – наголошує продавчиня Надія.



Якими квітами прикрашати могили рідних і у великодні свята і в будь-який інший час, – особиста справа кожного. Утім, не слід забувати про шкоду пластику довкіллю та коротку красу штучних квітів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через тиждень після Великодня українці йдуть на кладовища, щоб вшанувати своїх рідних. У народі цей день називають провідною неділею. Люди прибирають могили та прикрашають їх до свята. Багато років популярними були штучні квіти. Значно рідше несли живі.Чи змінилися тенденції цьогоріч, йдеться у сюжеті 12 каналу. На Центральному ринку гамірно. Особливо багато людей у рядах зі штучними квітами. Українці полюбляють прикрашати ними могили. Хтось уже від цього відійшов і надає перевагу живим, а хтось не зраджує традиціям.Штучних квітів на ринку багато. Ромашки, троянди, соняхи, гвоздики, тюльпани і багато іншого пластику. Ціни у порівнянні з минулим роком, розповідають продавці, не змінилися.«30-40-50. Це така середня ціна», – каже продавчиня.Хоча, будучи на ринку, найчастіше чули ціну у 70 гривень. Квіти саме такого ґатунку цікавлять покупців. Якщо ви прийшли по один букет – ніби й невеликі гроші, а якщо ж вам треба зо п’ять – то сума вже відчутніша. Торговці кажуть: самі не думали, що вийдуть на ринок, адже в такий час людям не до квіток.Киплять торги й на гуртівнях. Зазвичай там квіти дешевші. Зустрічаємо покупців із різними поглядами.змінює квіти на могилах рідних щосезону.«Хочеться, щоб воно було свіжіше, зеленіше, веселіше», – каже жінка.купує такі квіти у виняткових ситуаціях: коли їде на кладовище за межі області.«Я зазвичай купую максимум лампадку, змінюю стрічку-рушничок, кладу свіжі квіти і на тому все», – розповідає лучанка.Позбутися штучних квітів на могилах рекомендує більшість священнослужителів. До прикладу, ігуменкатегорично проти будь-чого, що люди полюблять зносити на кладовища. Каже, покійним не потрібні ні паска, ні крашанки. Більш доречною буде молитва. І штучні квіти однозначно програють живим.«Вигорає на сонці, вимокає на дощі, на вигляд абсолютно негарно – обтріпане, задрипане», – висловився ігумен Луцького братського Хресто-Воздвиженського монастиря.Тобто, аргумент «щоб було гарно», каже отець Никодим, недоречний. Тим більше, що потім усю цю «красу» немає куди подіти.«Це ж потім вивозиться десь в кутку на кладовищі, викидається, і хай там комунальники думають, куди його прибрати. Або підпалюють, і смердить воно», – розмірковує священник.На ринку поруч зі штучними квітами всіяно і живими. Вибрати є з чого, та й ціни не кусаються – від 4 до 15 гривень за цибулину.«Багато братиків беруть, примули. Беруть всякі – які кому подобаються», – розказує продавчиняПродавці ж пластикових квітів розповідають, що політика деяких священників працює на знищення їхнього бізнесу. А причина того, що все валяється на смітниках, – відсутність переробних заводів в Україні.«Чого їдете в Польщі і кругом кладовища чистота і порядок? Чого їдете в Чехії – чистота і порядок? Є повно квітів, повно лампадок», – зауважує продавецьКвіти, які продають, з України або з Китаю. Наші, кажуть, кращої якості. Хоча у пріоритеті нині зовсім інше.«Пріоритетно нам працювати, давати зарплату працівникам, платити податок», – наголошує продавчиняЯкими квітами прикрашати могили рідних і у великодні свята і в будь-який інший час, – особиста справа кожного. Утім, не слід забувати про шкоду пластику довкіллю та коротку красу штучних квітів.

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