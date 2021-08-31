Провідна неділя: які квіти обирають лучани. ВІДЕО

Провідна неділя: які квіти обирають лучани. ВІДЕО
Через тиждень після Великодня українці йдуть на кладовища, щоб вшанувати своїх рідних. У народі цей день називають провідною неділею. Люди прибирають могили та прикрашають їх до свята. Багато років популярними були штучні квіти. Значно рідше несли живі.

Чи змінилися тенденції цьогоріч, йдеться у сюжеті 12 каналу.

На Центральному ринку гамірно. Особливо багато людей у рядах зі штучними квітами. Українці полюбляють прикрашати ними могили. Хтось уже від цього відійшов і надає перевагу живим, а хтось не зраджує традиціям.

Штучних квітів на ринку багато. Ромашки, троянди, соняхи, гвоздики, тюльпани і багато іншого пластику. Ціни у порівнянні з минулим роком, розповідають продавці, не змінилися.

«30-40-50. Це така середня ціна», – каже продавчиня.

Хоча, будучи на ринку, найчастіше чули ціну у 70 гривень. Квіти саме такого ґатунку цікавлять покупців. Якщо ви прийшли по один букет – ніби й невеликі гроші, а якщо ж вам треба зо п’ять – то сума вже відчутніша. Торговці кажуть: самі не думали, що вийдуть на ринок, адже в такий час людям не до квіток.

Киплять торги й на гуртівнях. Зазвичай там квіти дешевші. Зустрічаємо покупців із різними поглядами. Вікторія змінює квіти на могилах рідних щосезону.

«Хочеться, щоб воно було свіжіше, зеленіше, веселіше», – каже жінка.

А Юна купує такі квіти у виняткових ситуаціях: коли їде на кладовище за межі області.

«Я зазвичай купую максимум лампадку, змінюю стрічку-рушничок, кладу свіжі квіти і на тому все», – розповідає лучанка.

Позбутися штучних квітів на могилах рекомендує більшість священнослужителів. До прикладу, ігумен Никодим Смілий категорично проти будь-чого, що люди полюблять зносити на кладовища. Каже, покійним не потрібні ні паска, ні крашанки. Більш доречною буде молитва. І штучні квіти однозначно програють живим.

«Вигорає на сонці, вимокає на дощі, на вигляд абсолютно негарно – обтріпане, задрипане», – висловився ігумен Луцького братського Хресто-Воздвиженського монастиря.

Тобто, аргумент «щоб було гарно», каже отець Никодим, недоречний. Тим більше, що потім усю цю «красу» немає куди подіти.

«Це ж потім вивозиться десь в кутку на кладовищі, викидається, і хай там комунальники думають, куди його прибрати. Або підпалюють, і смердить воно», – розмірковує священник.

На ринку поруч зі штучними квітами всіяно і живими. Вибрати є з чого, та й ціни не кусаються – від 4 до 15 гривень за цибулину.

«Багато братиків беруть, примули. Беруть всякі – які кому подобаються», – розказує продавчиня Галина.

Продавці ж пластикових квітів розповідають, що політика деяких священників працює на знищення їхнього бізнесу. А причина того, що все валяється на смітниках, – відсутність переробних заводів в Україні.

«Чого їдете в Польщі і кругом кладовища чистота і порядок? Чого їдете в Чехії – чистота і порядок? Є повно квітів, повно лампадок», – зауважує продавець Ігор.

Квіти, які продають, з України або з Китаю. Наші, кажуть, кращої якості. Хоча у пріоритеті нині зовсім інше.

«Пріоритетно нам працювати, давати зарплату працівникам, платити податок», – наголошує продавчиня Надія.

Якими квітами прикрашати могили рідних і у великодні свята і в будь-який інший час, – особиста справа кожного. Утім, не слід забувати про шкоду пластику довкіллю та коротку красу штучних квітів.


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Теги: провідна неділя, квіти, Луцьк
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