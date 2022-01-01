У Житомирі працівник фітнес-клубу під час тренувань проповідував «рускій мір»

​​На Житомирщині правоохоронці викрили ще трьох колаборантів.Про це повідомила поліція Житомирської області.Зокрема, 54-річний житомирянин, працюючи у фітнес-клубі, пропагував серед учасників тренувань «рускій мір». Чоловік під час занять заявляв, що «росіяни - братній народ та прийшли з миром з метою заміни діючої влади на лояльну до РФ й українському народу так буде краще».За місцем проживання чоловіка провели обшук. З його помешкання вилучили ймовірні свідчення його протиправної діяльності.Також у діяльності на користь держави-агресора правоохоронці викрили 59-річну жительку обласного центру. Жінка у соціальних мережах поширювала відео- та текстову антиукраїнську інформацію, розміщену на ворожих інтернет-ресурсах: «Артиллерия ВСУ «утюжит» Ирпень», «Украинская сторона и националисты издеваются над нашими солдатами, их калечат, а близким звонят с угрозами» тощо.Ще один прихильник «руского міра», 66-річний житель обласного центру, наприкінці березня, перебуваючи у приміщенні дошкільного дитячого закладу, у присутності інших людей переконував, що «путін хоче нас врятувати від бандерівців та допомогти нашій країні у боротьбі з націоналістами. Українська армія не здатна нас захистити… російські війська наведуть лад в нашій країні… візьмуть під контроль частину території України» тощо.Дізнавачі поліції оголосили всім трьом житомирянам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України. Обвинувальний акт стосовно 54-річного працівника фітнес-клубу цього ж дня було спрямовано до суду.Також до суду направили матеріали з обвинувальним актом щодо 48-річного жителя села Сінгурів, який публічно наголошував, що ніякої військової агресії росіян стосовно українців немає та виправдовував їхні дії на території України. А 28 квітня до суду було спрямовано обвинувальний акт відносно 64-річної житомирянки, яка у крамниці привселюдно виправдовувала дії держави-агресора