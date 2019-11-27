Біля Чорнобаївки сталася перестрілка між бурятами й кадировцями – розвідка

У захопленому селі Киселівка на Херсонщині відбулася перестрілка між російськими військовими бурятського та чеченського походження.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.Інформують, що в окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності."У нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та "нерівноправність" умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості "загороджувальних загонів". Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати", - йдеться у повідомленні.Крім того, українська розвідка припускає, що причиною конфлікту могло стати незадоволення бурятів розподілом майна, награбованого в українців. Начебто всю здобич забирають кадировці, тому буряти вирішили здійснити перерозподіл.Також у ГУР МО повідомили про подібний конфлікт між командирами і рядовими солдатами в окупованій Федорівці на Запоріжжі. Солдати нібито відчувають себе обманутими, бо їм обіцяли участь в бойових діях, подібних до сценарію з російської окупації Криму 2014 року – без спротиву.Російські загарбники начебто жаліються місцевим жителям, що їх обманом примусили підписувати контракти на службу й брати участь у бойових діях.До Федорівки приїхали співробітники ФСБ, які провели допити окремих незгодних солдатів і вивезли їх у невідомому напрямку.