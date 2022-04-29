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Командир морпіхів на «Азовсталі» звернувся до президента Туреччини

Командир морпіхів на «Азовсталі» звернувся до президента Туреччини
Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і просить застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ефір Habertürk TV.

"Шановний пане президент Реджеп Тайіп Ердоган. До вас звертається майор морської піхоти Сергій Волинський. Зараз виконую обов‘язки командира 36 бригади морської піхоти, яка знаходиться в маріупольському гарнізоні та веде бої в оточенні вже 65 діб.

З нами знаходиться 600 військовослужбовців, які мають поранення різного ступеню, яким дуже потрібна допомога. З нами є цивільні особи, які були поранені, яким також дуже необхідна ваша допомога. З нами на об‘єкті також шукають безпеку сотні цивільних та десятки дітей. Наймолодшому тут - 4 місяці.

Наразі я звертаюся з проханням до турецького народу, до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини, практично забрати нас з "Азовсталі" з гарантіями безпеки з турецької сторони. Ми дуже розраховуємо на вашу допомогу", - йдеться у зверненні Сергія Волинського.

Волинський додав, що наразі ситуація на "Азовсталі" дуже складна: бойові дії не припинялися.

Окупанти щодня застосовують удари авіацією, вогонь з різноманітних артилерійських систем сухопутного та морського базування, проводять штурмові дії за допомогою танків, бойових машин піхоти та великими угрупуваннями живої сили.

Кілька днів тому російські окупанти знищили польовий шпиталь, була знищена операційна. Тепер медики більше не можуть надавати медичну допомогу військовослужбовцям та цивільним.

За словами Волинського, у бункерах на "Азовсталі" переховуються сотні цивільних, зокрема 60 неповнолітніх.

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Теги: Росія, Україна, війна
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