У Київській області знайшли ще одне масове поховання, – Зеленський

На Київщині знайшли ще одне масове поховання цивільних людей, яких убили окупанти, коли перебували на цій українській території в березні.Про це в інтервʼю польським ЗМІ заявив президент України«Уявіть собі: було стільки вбитих, що попри те, що вони спалили (частину трупів у крематоріях — ред.), знову знайшли могилу 900 людей у Київській області. 900 людей! Скільки людей загинуло — ніхто не знає. Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей, ми ж не знаємо скільки!» — заявив президент.Речник Офісу президентау коментарі уточнив, що 29 квітня справді знайшли ще одне масове поховання на Київщині. Однак, за його словами, президент, кажучи про 900 загиблих, мав на увазі загальні кількість знайдених тіл у місцевості біля нещодавно знайденої могили.