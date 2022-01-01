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У Київській області знайшли ще одне масове поховання, – Зеленський

У Київській області знайшли ще одне масове поховання, – Зеленський
На Київщині знайшли ще одне масове поховання цивільних людей, яких убили окупанти, коли перебували на цій українській території в березні.

Про це в інтервʼю польським ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський , пише Громадське.

«Уявіть собі: було стільки вбитих, що попри те, що вони спалили (частину трупів у крематоріях — ред.), знову знайшли могилу 900 людей у Київській області. 900 людей! Скільки людей загинуло — ніхто не знає. Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей, ми ж не знаємо скільки!» — заявив президент.

Речник Офісу президента Сергій Никифоров у коментарі уточнив, що 29 квітня справді знайшли ще одне масове поховання на Київщині. Однак, за його словами, президент, кажучи про 900 загиблих, мав на увазі загальні кількість знайдених тіл у місцевості біля нещодавно знайденої могили.

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Теги: Росія, Україна, війна
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