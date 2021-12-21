На Волині трапилася ДТП за участю двох автівок

На Волині трапилася ДТП за участю двох автівок
Ввечері 29-го квітня на вулиці Луцькій біля магазину «Ірена» у Володимирі трапилася аварія.

Про це повідомляє БУГ.

На трасі Н-22 зіткнулися легкові автомобілі BMW 3 e92 і Renaut Megane. Передня частина BMW зазнала значних механічних пошкоджень.

Про постраждалих наразі не відомо. На місці працює поліція.

Деталі аварії повідомлять згодом.
На Волині трапилася ДТП за участю двох автівок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 29 квітня
29 квітень, 23:30
На Волині трапилася ДТП за участю двох автівок
29 квітень, 23:18
У Луцьку можуть дозволити відкрити дитсадки. ВІДЕО
29 квітень, 22:40
У Київській області знайшли ще одне масове поховання, – Зеленський
29 квітень, 22:20
Схожі новини
На Волині автомобіль збив пенсіонера: постраждалого госпіталізували На Волині автомобіль збив пенсіонера: постраждалого госпіталізували
18 лютий, 09:57
На Волині – смертельна автотроща. ФОТО На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
25 січень, 13:09
В аварії на Волині травмувалися троє дітей зі Львова В аварії на Волині травмувалися троє дітей зі Львова
21 грудень, 2021, 10:45
На Волині на пішохідному переході автомобіль збив 15-річну дівчину На Волині на пішохідному переході автомобіль збив 15-річну дівчину
13 грудень, 2021, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 29 квітня
29 квітень, 23:30
 0
На Волині трапилася ДТП за участю двох автівок
29 квітень, 23:18
 0
У Луцьку можуть дозволити відкрити дитсадки. ВІДЕО
29 квітень, 22:40
 0
У Київській області знайшли ще одне масове поховання, – Зеленський
29 квітень, 22:20
 0
Медіа
відео
1/8