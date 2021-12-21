На Волині трапилася ДТП за участю двох автівок





Про це повідомляє



На трасі Н-22 зіткнулися легкові автомобілі BMW 3 e92 і Renaut Megane. Передня частина BMW зазнала значних механічних пошкоджень.



Про постраждалих наразі не відомо. На місці працює поліція.



Деталі аварії повідомлять згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 29-го квітня на вулиці Луцькій біля магазину «Ірена» у Володимирі трапилася аварія.Про це повідомляє БУГ На трасі Н-22 зіткнулися легкові автомобілі BMW 3 e92 і Renaut Megane. Передня частина BMW зазнала значних механічних пошкоджень.Про постраждалих наразі не відомо. На місці працює поліція.Деталі аварії повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію