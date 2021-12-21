На Волині трапилася ДТП за участю двох автівок
29 квітень, 23:18
Ввечері 29-го квітня на вулиці Луцькій біля магазину «Ірена» у Володимирі трапилася аварія.
Про це повідомляє БУГ.
На трасі Н-22 зіткнулися легкові автомобілі BMW 3 e92 і Renaut Megane. Передня частина BMW зазнала значних механічних пошкоджень.
Про постраждалих наразі не відомо. На місці працює поліція.
Деталі аварії повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє БУГ.
На трасі Н-22 зіткнулися легкові автомобілі BMW 3 e92 і Renaut Megane. Передня частина BMW зазнала значних механічних пошкоджень.
Про постраждалих наразі не відомо. На місці працює поліція.
Деталі аварії повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 29 квітня
29 квітень, 23:30
На Волині трапилася ДТП за участю двох автівок
29 квітень, 23:18
У Луцьку можуть дозволити відкрити дитсадки. ВІДЕО
29 квітень, 22:40
У Київській області знайшли ще одне масове поховання, – Зеленський
29 квітень, 22:20
Медіа