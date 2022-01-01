Добрі новини від ВолиньPost за 29 квітня

в нескінченному потоці публікацій невпинно шукає позитив, аби наші читачі щодня фокусувалися на добрих новинах і надихалися!У селі Люб'язь колишнього Любешівського району з'явиться ще один православний монастир. На місці майбутньої обителі вже встановили хрест. Окрім того, планують збудувати приміщення для дитячого табору та капличку, аби діти могли і помолитися, і добре відпочити.Герої - серед нас! Нагороди отримали всі рятувальники, які ліквідовували наслідки обстрілів аеродрому. Ті, хто найбільше себе проявили, отримали ще й відзнаки. Обов'яково нагородять і вогнеборців, які гасили пожежу на нафтобазі.Чудова новина, безперечно! Тепер очікуємо на підпис Байдена.За даними експертів, у результаті ленд-лізу та в рамках оголошеної раніше військової допомоги Україні з боку США, на 20 млрд доларів Київ може отримати:Берлін був одним із головних противників запровадження санкцій ЄС щодо торгівлі нафтою та газом з Москвою. Однак представники Німеччини в інститутах ЄС зняли заперечення країни проти повного ембарго.Зміна позиції Німеччини збільшує ймовірність того, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на російську нафту, причому рішення можливе вже наступного тижня, кажуть дипломати та офіційні особи.Унікальність послуг полягає в мобільності їх надання – спеціалістки/-ти бригад мають можливість виїжджати на виклики до найбільш важкодоступних місць, надавати послуги особам, які не мають доступу до закладів чи обмежені у пересуванні з різних причин. Соціально-психологічна допомога буде надаватися як мешканкам/-цям Луцької громади, так і внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на її території.Кількість орків у пеклі щоразу збільшується! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:А ще прем'єр-міністри Польщі та Українипідписали спільний меморандум про співробітництво в залізничній сфері. Підписали також меморандум про співпрацю Асоціації Української бізнесу в Польщі і Волинської військової адміністрації.З моменту повномасштабного вторгнення Росії, Волинь прийняла більше 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб.Що їм не вистачає для більш комфортного життя? Відповідаючи на це питання, переселенці згадують про побутову техніку. Саме тому громадська організація «Волинський Інститут Права» планує передати на місця компактного поселення у Нововолинську пральні машини та мультиварки.Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Це стратегічно важливий населений пункт, що розташований на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.