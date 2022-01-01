Добрі новини від ВолиньPost за 29 квітня
29 квітень, 23:30
Попри війну та увесь негатив, добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, ми продовжуємо працювати, волонтерити та боротися за свою незалежність. Заспокоїтися в таких умовах непросто, але потрібно постаратися, адже паніка нам точно не допоможе.
Інформаційне агентство ВолиньPost в нескінченному потоці публікацій невпинно шукає позитив, аби наші читачі щодня фокусувалися на добрих новинах і надихалися!
Сьогодні, 29 квітня, нагадаємо вам про таке:
На Волині побудують ще один монастир. ФОТО
У селі Люб'язь колишнього Любешівського району з'явиться ще один православний монастир. На місці майбутньої обителі вже встановили хрест. Окрім того, планують збудувати приміщення для дитячого табору та капличку, аби діти могли і помолитися, і добре відпочити.
Луцьких ДСНСників, які ліквідовували пожежу після обстрілів аеродрому, нагородили. ВІДЕО
Герої - серед нас! Нагороди отримали всі рятувальники, які ліквідовували наслідки обстрілів аеродрому. Ті, хто найбільше себе проявили, отримали ще й відзнаки. Обов'яково нагородять і вогнеборців, які гасили пожежу на нафтобазі.
США підтримали відкриття ленд-лізу для України: що це означає
Чудова новина, безперечно! Тепер очікуємо на підпис Байдена.
За даними експертів, у результаті ленд-лізу та в рамках оголошеної раніше військової допомоги Україні з боку США, на 20 млрд доларів Київ може отримати:
- танки третього покоління M1A2 Abrams;
- бойові машини піхоти M2A3 Bradley;
- самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin;
- реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS;
- універсальну пускову установку РСЗВ M270 MLRS;
- пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2;
- ЗРК Patriot;
- багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D;
- системи ППО С-300.
Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту
Берлін був одним із головних противників запровадження санкцій ЄС щодо торгівлі нафтою та газом з Москвою. Однак представники Німеччини в інститутах ЄС зняли заперечення країни проти повного ембарго.
Зміна позиції Німеччини збільшує ймовірність того, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на російську нафту, причому рішення можливе вже наступного тижня, кажуть дипломати та офіційні особи.
У Луцьку запрацювали дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
Унікальність послуг полягає в мобільності їх надання – спеціалістки/-ти бригад мають можливість виїжджати на виклики до найбільш важкодоступних місць, надавати послуги особам, які не мають доступу до закладів чи обмежені у пересуванні з різних причин. Соціально-психологічна допомога буде надаватися як мешканкам/-цям Луцької громади, так і внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на її території.
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Росія втратила 23 000 солдат на війні з Україною
Кількість орків у пеклі щоразу збільшується! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 986 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,
- артилерійських систем – 435 (+4) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 73 (+1) од,
- літаків – 189 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1695 (+7) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14),
- спеціальної техніки - 31 (+0),
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Польща надала Україні термінал для перевезення гуманітарної допомоги на пропускному пункті, що межує з Волинню
А ще прем'єр-міністри Польщі та України Матеуш Моравецький і Денис Шмигаль підписали спільний меморандум про співробітництво в залізничній сфері. Підписали також меморандум про співпрацю Асоціації Української бізнесу в Польщі і Волинської військової адміністрації.
Переселенцям на Волині допоможуть облаштувати кращі умови для життя
З моменту повномасштабного вторгнення Росії, Волинь прийняла більше 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Що їм не вистачає для більш комфортного життя? Відповідаючи на це питання, переселенці згадують про побутову техніку. Саме тому громадська організація «Волинський Інститут Права» планує передати на місця компактного поселення у Нововолинську пральні машини та мультиварки.
ЗСУ взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт на Харківщині
Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Це стратегічно важливий населений пункт, що розташований на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost в нескінченному потоці публікацій невпинно шукає позитив, аби наші читачі щодня фокусувалися на добрих новинах і надихалися!
Сьогодні, 29 квітня, нагадаємо вам про таке:
На Волині побудують ще один монастир. ФОТО
У селі Люб'язь колишнього Любешівського району з'явиться ще один православний монастир. На місці майбутньої обителі вже встановили хрест. Окрім того, планують збудувати приміщення для дитячого табору та капличку, аби діти могли і помолитися, і добре відпочити.
Луцьких ДСНСників, які ліквідовували пожежу після обстрілів аеродрому, нагородили. ВІДЕО
Герої - серед нас! Нагороди отримали всі рятувальники, які ліквідовували наслідки обстрілів аеродрому. Ті, хто найбільше себе проявили, отримали ще й відзнаки. Обов'яково нагородять і вогнеборців, які гасили пожежу на нафтобазі.
США підтримали відкриття ленд-лізу для України: що це означає
Чудова новина, безперечно! Тепер очікуємо на підпис Байдена.
За даними експертів, у результаті ленд-лізу та в рамках оголошеної раніше військової допомоги Україні з боку США, на 20 млрд доларів Київ може отримати:
- танки третього покоління M1A2 Abrams;
- бойові машини піхоти M2A3 Bradley;
- самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin;
- реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS;
- універсальну пускову установку РСЗВ M270 MLRS;
- пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2;
- ЗРК Patriot;
- багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D;
- системи ППО С-300.
Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту
Берлін був одним із головних противників запровадження санкцій ЄС щодо торгівлі нафтою та газом з Москвою. Однак представники Німеччини в інститутах ЄС зняли заперечення країни проти повного ембарго.
Зміна позиції Німеччини збільшує ймовірність того, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на російську нафту, причому рішення можливе вже наступного тижня, кажуть дипломати та офіційні особи.
У Луцьку запрацювали дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
Унікальність послуг полягає в мобільності їх надання – спеціалістки/-ти бригад мають можливість виїжджати на виклики до найбільш важкодоступних місць, надавати послуги особам, які не мають доступу до закладів чи обмежені у пересуванні з різних причин. Соціально-психологічна допомога буде надаватися як мешканкам/-цям Луцької громади, так і внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на її території.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Росія втратила 23 000 солдат на війні з Україною
Кількість орків у пеклі щоразу збільшується! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 986 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,
- артилерійських систем – 435 (+4) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 73 (+1) од,
- літаків – 189 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1695 (+7) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14),
- спеціальної техніки - 31 (+0),
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Польща надала Україні термінал для перевезення гуманітарної допомоги на пропускному пункті, що межує з Волинню
А ще прем'єр-міністри Польщі та України Матеуш Моравецький і Денис Шмигаль підписали спільний меморандум про співробітництво в залізничній сфері. Підписали також меморандум про співпрацю Асоціації Української бізнесу в Польщі і Волинської військової адміністрації.
Переселенцям на Волині допоможуть облаштувати кращі умови для життя
З моменту повномасштабного вторгнення Росії, Волинь прийняла більше 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Що їм не вистачає для більш комфортного життя? Відповідаючи на це питання, переселенці згадують про побутову техніку. Саме тому громадська організація «Волинський Інститут Права» планує передати на місця компактного поселення у Нововолинську пральні машини та мультиварки.
ЗСУ взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт на Харківщині
Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Це стратегічно важливий населений пункт, що розташований на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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