Переселенцям на Волині допоможуть облаштувати кращі умови для життя
Сьогодні, 14:35
З моменту повномасштабного вторгнення Росії, Волинь прийняла більше 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Левова їх частка припадає на Луцьк, але це звісно не єдиний населений пункт області, куди приїхали переселенці.
Наприклад, у Нововолинську зареєстровано більше 8 тисяч українців, які змушені були виїхати з рідних домівок. Оскільки частина з них не мали житла, то посадовці організували відповідні місця компактного поселення, розповідає менеджер комунакацій ГО «Волинський інститут права» Дмитро Безвербний.
«Такими прихистками у нас стали гуртожитки навчальних закладів та місцевий садочок. Важливо, що люди самоорганізовуються: визначили старост по поверхах, облаштовують свій побут», – зазначає заступниця Нововолинського міського голови Вікторія Скриннік.
Що їм не вистачає для більш комфортного життя? Відповідаючи на це питання, переселенці згадують про побутову техніку. Саме тому громадська організація «Волинський Інститут Права» планує передати на місця компактного поселення у Нововолинську пральні машини та мультиварки. Зробити це вдасться завдяки проєкту «Шелтер» від Фонду Східна Європа. В межах цієї ініціативи також буде підтримано прихисток села Смідин.
«Так трапилося, що напередодні 24 лютого ми зробили ремонт місцевої амбулаторії і на березень планували здати її в експлуатацію. Водночас, нові реалії все змінили. Тому вирішили приймати у цьому приміщенні вимушено переселених українців. Зараз там мешкає 21 людина», – розповідає голова Смідинської громади Оксана Піцик.
Оскільки запит на проживання у цьому прихистку зростає, то було вирішено придбати ліжка, матраси, подушки, предмети побуту. Це допоможе облаштувати 10 додаткових місць і не менше двох з них – для потреб людей з інвалідністю.
«Всю цю допомогу було визначено не від наших забаганок. Перш ніж приступити до роботи, ми вивчили побажання мешканців прихистків та посадовців, які ними опікуються. Зараз триває етап закупівлі. Плануємо, що в травні передамо пообіцяне», – зазначає керівниця Волинського Інститут Права Ірина Гайдучик.
Завдяки реалізації проєкту «Шелтер» запланована зустріч посадовців Нововолинська та Смідина. Захід буде організовано для обміну досвідом у питаннях роботи з переселенцями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Наприклад, у Нововолинську зареєстровано більше 8 тисяч українців, які змушені були виїхати з рідних домівок. Оскільки частина з них не мали житла, то посадовці організували відповідні місця компактного поселення, розповідає менеджер комунакацій ГО «Волинський інститут права» Дмитро Безвербний.
«Такими прихистками у нас стали гуртожитки навчальних закладів та місцевий садочок. Важливо, що люди самоорганізовуються: визначили старост по поверхах, облаштовують свій побут», – зазначає заступниця Нововолинського міського голови Вікторія Скриннік.
Що їм не вистачає для більш комфортного життя? Відповідаючи на це питання, переселенці згадують про побутову техніку. Саме тому громадська організація «Волинський Інститут Права» планує передати на місця компактного поселення у Нововолинську пральні машини та мультиварки. Зробити це вдасться завдяки проєкту «Шелтер» від Фонду Східна Європа. В межах цієї ініціативи також буде підтримано прихисток села Смідин.
«Так трапилося, що напередодні 24 лютого ми зробили ремонт місцевої амбулаторії і на березень планували здати її в експлуатацію. Водночас, нові реалії все змінили. Тому вирішили приймати у цьому приміщенні вимушено переселених українців. Зараз там мешкає 21 людина», – розповідає голова Смідинської громади Оксана Піцик.
Оскільки запит на проживання у цьому прихистку зростає, то було вирішено придбати ліжка, матраси, подушки, предмети побуту. Це допоможе облаштувати 10 додаткових місць і не менше двох з них – для потреб людей з інвалідністю.
«Всю цю допомогу було визначено не від наших забаганок. Перш ніж приступити до роботи, ми вивчили побажання мешканців прихистків та посадовців, які ними опікуються. Зараз триває етап закупівлі. Плануємо, що в травні передамо пообіцяне», – зазначає керівниця Волинського Інститут Права Ірина Гайдучик.
Завдяки реалізації проєкту «Шелтер» запланована зустріч посадовців Нововолинська та Смідина. Захід буде організовано для обміну досвідом у питаннях роботи з переселенцями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Переселенцям на Волині допоможуть облаштувати кращі умови для життя
Сьогодні, 14:35
У Луцькому районі дві парафії перейшли до ПЦУ без священників
Сьогодні, 14:15
Польща надала Україні термінал для перевезення гуманітарної допомоги на пропускному пункті, що межує з Волинню
Сьогодні, 13:59
Медіа