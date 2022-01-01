Переселенцям на Волині допоможуть облаштувати кращі умови для життя

З моменту повномасштабного вторгнення Росії, Волинь прийняла більше 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Левова їх частка припадає на Луцьк, але це звісно не єдиний населений пункт області, куди приїхали переселенці.Наприклад, у Нововолинську зареєстровано більше 8 тисяч українців, які змушені були виїхати з рідних домівок. Оскільки частина з них не мали житла, то посадовці організували відповідні місця компактного поселення, розповідає менеджер комунакацій ГО «Волинський інститут права»«Такими прихистками у нас стали гуртожитки навчальних закладів та місцевий садочок. Важливо, що люди самоорганізовуються: визначили старост по поверхах, облаштовують свій побут», – зазначає заступниця Нововолинського міського головиЩо їм не вистачає для більш комфортного життя? Відповідаючи на це питання, переселенці згадують про побутову техніку. Саме тому громадська організація «Волинський Інститут Права» планує передати на місця компактного поселення у Нововолинську пральні машини та мультиварки. Зробити це вдасться завдяки проєкту «Шелтер» від Фонду Східна Європа. В межах цієї ініціативи також буде підтримано прихисток села Смідин.«Так трапилося, що напередодні 24 лютого ми зробили ремонт місцевої амбулаторії і на березень планували здати її в експлуатацію. Водночас, нові реалії все змінили. Тому вирішили приймати у цьому приміщенні вимушено переселених українців. Зараз там мешкає 21 людина», – розповідає голова Смідинської громадиОскільки запит на проживання у цьому прихистку зростає, то було вирішено придбати ліжка, матраси, подушки, предмети побуту. Це допоможе облаштувати 10 додаткових місць і не менше двох з них – для потреб людей з інвалідністю.«Всю цю допомогу було визначено не від наших забаганок. Перш ніж приступити до роботи, ми вивчили побажання мешканців прихистків та посадовців, які ними опікуються. Зараз триває етап закупівлі. Плануємо, що в травні передамо пообіцяне», – зазначає керівниця Волинського Інститут ПраваЗавдяки реалізації проєкту «Шелтер» запланована зустріч посадовців Нововолинська та Смідина. Захід буде організовано для обміну досвідом у питаннях роботи з переселенцями.