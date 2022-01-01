Польща надала Україні термінал для перевезення гуманітарної допомоги на пропускному пункті, що межує з Волинню





Про це повідомляє пресслужба



28 квітня у Міністерстві розвитку технологій Польщі пройшов форум "Польсько-Українські дні бізнесу". Під час зустрічі було повідомлено, що прем'єр-міністри Польщі та України Матеуш Моравецький та Денис Шмигаль підписали спільний меморандум про співробітництво в залізничній сфері.



В продовження такого співробітництва було підписано Меморандум про співпрацю Асоціації Української бізнесу в Польщі і Волинської військової адміністрації щодо надання в користування терміналу в Дорогуську для гуманітарної допомоги.



"Це лише початок, адже розвиток транспортної інфраструктури та прийняття рішення щодо знесення мит для українського експорту і лібералізації транспортних перевезень для українських експортерів – це перспектива розвитку таких терміналів", - наголошують у пресслужбі Посольства України в Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща надала Україні в користування термінал на пропускному пункті "Дорогуськ", що межує з Волинською областю. Його будуть використовувати для доставлення гуманітарної допомоги.Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Польщі 28 квітня у Міністерстві розвитку технологій Польщі пройшов форум "Польсько-Українські дні бізнесу". Під час зустрічі було повідомлено, що прем'єр-міністри Польщі та України Матеуш Моравецький та Денис Шмигаль підписали спільний меморандум про співробітництво в залізничній сфері.В продовження такого співробітництва було підписано Меморандум про співпрацю Асоціації Української бізнесу в Польщі і Волинської військової адміністрації щодо надання в користування терміналу в Дорогуську для гуманітарної допомоги."Це лише початок, адже розвиток транспортної інфраструктури та прийняття рішення щодо знесення мит для українського експорту і лібералізації транспортних перевезень для українських експортерів – це перспектива розвитку таких терміналів", - наголошують у пресслужбі Посольства України в Польщі.

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