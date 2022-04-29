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Польща передала Україні понад 200 танків

Польща передала Україні понад 200 танків
Польща поставила Україні понад 200 танків Т-72 та кілька десятків бойових машин піхоти.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Польське радіо".

"Посилаючись на повідомлення прем'єра Матеуша Моравецького щодо військової допомоги українській стороні, вона вже перевищила 7 мільярдів злотих (1,5 млрд євро)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Польща має майже 400 одиниць танків Т-72. Частину з них у 2019 році було модернізовано, здебільшого в тому, що стосується вогневої потужності цієї техніки.

Україні Польща передає насамперед танки, які не пройшли модернізацію.

За даними "Польського радіо", крім цього, Польща вже поставила в Україну самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", ракетні системи залпового вогню "Град", ракети "повітря-повітря" для літаків МіГ-29 та Су-27.

А також безпілотники польського виробництва WB Electonics, дрони Warmate, переносні зенітно-ракетні комплекси "Перун" та "велику кількість боєприпасів".

Також танки Т-72 передала Україні Чехія.

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Теги: Росія, Україна, війна
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