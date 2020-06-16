У Луцьку можуть дозволити відкрити дитсадки. ВІДЕО





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На що звертатимуть увагу і коли, врешті, дитсадки запрацюють?



На ігрових майданчиках нині людно. Бо ж батьки приводять малечу сюди замість дитсадків. Вибору у них просто немає: із 24 лютого усі дошкільні заклади в місті припинили роботу й не працюють досі. Тим часом у соцмережах не вщухають суперечки: одні просять відновити роботу садків, інші ж такими проханнями – обурені. Бо ж бути впевненим, що в Луцьку буде безпечно й завтра, не можна.



«Ми ходили в садок, але зараз не віддали б. Страшно, коли сирена», – каже тато дошкільняти.



«Мені здається, що безпечніше зі мною. Наразі не готова віддати», – зауважує мама.



Здебільшого відновити роботу дитсадків просять ті батьки, які наразі сидять вдома з дітками замість того, щоб іти на роботу.



«Якщо будуть працювати – будемо водити, бо хочем на роботу виходити», – каже інша мама.



«Я чула, що будуть відкривати ті дитячі садочки, де є укриття. Це вибір кожного, але оскільки в нас плюс-мінус спокійно, не можуть же діти весь час бути вдома, і батькам потрібно працювати, економіку піднімати», – ділиться інформацією ще одна з мам.



До слова, на прохання батьків роботу дитсадків відновлюють у Володимирі. Щоправда, запрацюють лише два заклади, в яких є належні укриття та температурний режим. Там першочергово прийматимуть дітей із неповних сімей або ж тих, у кого на роботі обоє батьків. У Луцьку над цим питанням поки лише роздумують.



«Будемо бачити, яка буде ситуація. В першу чергу вивчимо ситуацію безпековості. Готується розпорядження голови для створення цієї комісії», – повідомив очільник департаменту освіти луцької міської ради Віталій Бондар.



Втім, як обіцяє очільник департаменту освіти, вже наступного тижня ця комісія оглядатиме дитсадки у Луцьку. Головний критерій – це наявність укриття у приміщенні.



«Це не має бути просто укриття чи підвальне приміщення – це має бути захисна споруда. Має бути водичка, має бути вентиляція і так далі. Тут не так просто. Адже заклади освіти в свій час будувалися без врахування таких вимог», – зазначив головний освітянин.



Звертатимуть увагу також на температурний режим у приміщенні.



Щодо приватних садків, то процедура та сама. Відновити роботу без погодження департаменту освіти вони не можуть.



«Ми як ліцензований садочок підпорядковані відділу освіти. Відповідно, не можемо собі придумати, що ми відкрилися, – і ми відкрилися. Ми залежимо від відділу освіти. В нас є бомбосховище, ми його облаштували, то все нормально», – розповіла співзасновниця Оксана Струк.



Із 10 тисяч дітей у Луцькій громаді, які раніше відвідували дошкільні заклади, більше чверті – виїхали. Натомість переселенці, що приїхали до Луцька, теж бажають віддати малечу у дитсадок. Але в департаменті освіти нагадують: прийматимуть не більше як 15 дітей у групу, при цьому на кожних трьох-п’ятьох малюків – один вихователь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відновити роботу дитсадків! Із таким проханням дедалі частіше батьки звертаються у департамент освіти Луцької міської ради, адже хочуть повернутися на роботу. Освітяни ж обіцяють вирішити це питання найближчим часом і вже з понеділка почати оглядати заклади дошкільної освіти.Про це пише 12 канал На що звертатимуть увагу і коли, врешті, дитсадки запрацюють?На ігрових майданчиках нині людно. Бо ж батьки приводять малечу сюди замість дитсадків. Вибору у них просто немає: із 24 лютого усі дошкільні заклади в місті припинили роботу й не працюють досі. Тим часом у соцмережах не вщухають суперечки: одні просять відновити роботу садків, інші ж такими проханнями – обурені. Бо ж бути впевненим, що в Луцьку буде безпечно й завтра, не можна.«Ми ходили в садок, але зараз не віддали б. Страшно, коли сирена», – каже тато дошкільняти.«Мені здається, що безпечніше зі мною. Наразі не готова віддати», – зауважує мама.Здебільшого відновити роботу дитсадків просять ті батьки, які наразі сидять вдома з дітками замість того, щоб іти на роботу.«Якщо будуть працювати – будемо водити, бо хочем на роботу виходити», – каже інша мама.«Я чула, що будуть відкривати ті дитячі садочки, де є укриття. Це вибір кожного, але оскільки в нас плюс-мінус спокійно, не можуть же діти весь час бути вдома, і батькам потрібно працювати, економіку піднімати», – ділиться інформацією ще одна з мам.До слова, на прохання батьків роботу дитсадків відновлюють у Володимирі. Щоправда, запрацюють лише два заклади, в яких є належні укриття та температурний режим. Там першочергово прийматимуть дітей із неповних сімей або ж тих, у кого на роботі обоє батьків. У Луцьку над цим питанням поки лише роздумують.«Будемо бачити, яка буде ситуація. В першу чергу вивчимо ситуацію безпековості. Готується розпорядження голови для створення цієї комісії», – повідомив очільник департаменту освіти луцької міської радиВтім, як обіцяє очільник департаменту освіти, вже наступного тижня ця комісія оглядатиме дитсадки у Луцьку. Головний критерій – це наявність укриття у приміщенні.«Це не має бути просто укриття чи підвальне приміщення – це має бути захисна споруда. Має бути водичка, має бути вентиляція і так далі. Тут не так просто. Адже заклади освіти в свій час будувалися без врахування таких вимог», – зазначив головний освітянин.Звертатимуть увагу також на температурний режим у приміщенні.Щодо приватних садків, то процедура та сама. Відновити роботу без погодження департаменту освіти вони не можуть.«Ми як ліцензований садочок підпорядковані відділу освіти. Відповідно, не можемо собі придумати, що ми відкрилися, – і ми відкрилися. Ми залежимо від відділу освіти. В нас є бомбосховище, ми його облаштували, то все нормально», – розповіла співзасновниця Оксана Струк.Із 10 тисяч дітей у Луцькій громаді, які раніше відвідували дошкільні заклади, більше чверті – виїхали. Натомість переселенці, що приїхали до Луцька, теж бажають віддати малечу у дитсадок. Але в департаменті освіти нагадують: прийматимуть не більше як 15 дітей у групу, при цьому на кожних трьох-п’ятьох малюків – один вихователь.

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