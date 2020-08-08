На Волині побудують ще один монастир. ФОТО

На Волині побудують ще один монастир. ФОТО
На Волині з'явиться ще один православний монастир. На Любешівщині встановили хрест на місці майбутньої обителі.

Про це пише газета "Нове життя".

У селі Люб'язь колишнього Любешівського району встановили хрест на місці майбутнього монастиря. Участь у встановленні брав митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Опісля літургії в храмі Вознесіння Господнього селища Любешів митрополит разом із духовенством Любешівського та Маневицького округів ПЦУ освятили місце під забудову майбутньої каплички, з якої започаткується монастир, на честь великомученика Юрія (Георгія Побідоносця).

"Звершили чин поставлення хреста, пояснив о. Юрій. «Наразі триває процес підготовки документації на землю. Попередньо планується на цьому місці поставити невеличку капличку, а також приміщення для організації дитячих таборів, щоб діти могли і помолитися, і «цивілізовано» відпочити», – зазначив митрофорний протоієрей благочинний Любешівського округу Юрій Устимчук.

На Волині побудують ще один монастир. ФОТО
На Волині побудують ще один монастир. ФОТО
На Волині побудують ще один монастир. ФОТО

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Теги: церква, Волинь, ПЦУ, Любешів, Люб'язь
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