В Польщі готуються до військових навчань





Про це повідомляє



"З неділі (1 травня) колони військової техніки рухатимуться дорогами майже всієї країни у зв'язку з військовими навчаннями, які пройдуть відповідно до програми навчання Збройних сил Польщі цього року", - повідомило відомство.



У міноборони заявили, що техніка переважно пересуватиметься вночі, щоб не створювати перешкод на дорогах загального користування. "Однак деякі поїздки здійснюватимуться вдень і навіть у години пік", - попередили у відомстві.



Жителів при цьому попросили не публікувати інформацію та фотографії, що показують пересування військ та їх місцеперебування, а також дані про зльоти та посадки військових літаків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща готується почати військові навчання. Вони заплановані на 1 травня, повідомляє міністерство оборони країни.Про це повідомляє ВВС. "З неділі (1 травня) колони військової техніки рухатимуться дорогами майже всієї країни у зв'язку з військовими навчаннями, які пройдуть відповідно до програми навчання Збройних сил Польщі цього року", - повідомило відомство.У міноборони заявили, що техніка переважно пересуватиметься вночі, щоб не створювати перешкод на дорогах загального користування. "Однак деякі поїздки здійснюватимуться вдень і навіть у години пік", - попередили у відомстві.Жителів при цьому попросили не публікувати інформацію та фотографії, що показують пересування військ та їх місцеперебування, а також дані про зльоти та посадки військових літаків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію