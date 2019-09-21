В Польщі готуються до військових навчань

В Польщі готуються до військових навчань
Польща готується почати військові навчання. Вони заплановані на 1 травня, повідомляє міністерство оборони країни.

Про це повідомляє ВВС.

"З неділі (1 травня) колони військової техніки рухатимуться дорогами майже всієї країни у зв'язку з військовими навчаннями, які пройдуть відповідно до програми навчання Збройних сил Польщі цього року", - повідомило відомство.

У міноборони заявили, що техніка переважно пересуватиметься вночі, щоб не створювати перешкод на дорогах загального користування. "Однак деякі поїздки здійснюватимуться вдень і навіть у години пік", - попередили у відомстві.

Жителів при цьому попросили не публікувати інформацію та фотографії, що показують пересування військ та їх місцеперебування, а також дані про зльоти та посадки військових літаків.

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Теги: Польща, навчання
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