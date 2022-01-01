Результат ленд-лізу: яку зброя може отримати Україна
Сьогодні, 01:16
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, на яке озброєння може розраховувати Україна після схвалення ленд-лізу у США.
Про це йдеться на сторінці Генштабу.
У Генеральному штабі Збройних сил України перерахували, що Україна може отримати в результаті ленд-лізу і допомоги в $20 млрд:
▪️ Танки третього покоління M1A2 Abrams
▪️ Бойові машини піхоти США M2A3 Bradley
▪️ Самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin
▪️ Реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS
▪️ Універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS
▪️ Пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2
▪️ ЗРК Patriot
▪️ Багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D
Нагадаємо, Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України.
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Про це йдеться на сторінці Генштабу.
У Генеральному штабі Збройних сил України перерахували, що Україна може отримати в результаті ленд-лізу і допомоги в $20 млрд:
▪️ Танки третього покоління M1A2 Abrams
▪️ Бойові машини піхоти США M2A3 Bradley
▪️ Самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin
▪️ Реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS
▪️ Універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS
▪️ Пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2
▪️ ЗРК Patriot
▪️ Багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D
Нагадаємо, Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України.
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