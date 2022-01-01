Результат ленд-лізу: яку зброя може отримати Україна

Результат ленд-лізу: яку зброя може отримати Україна
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, на яке озброєння може розраховувати Україна після схвалення ленд-лізу у США.

Про це йдеться на сторінці Генштабу.

У Генеральному штабі Збройних сил України перерахували, що Україна може отримати в результаті ленд-лізу і допомоги в $20 млрд:

▪️ Танки третього покоління M1A2 Abrams
▪️ Бойові машини піхоти США M2A3 Bradley
▪️ Самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin
▪️ Реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS
▪️ Універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS
▪️ Пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2
▪️ ЗРК Patriot
▪️ Багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D

Нагадаємо, Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, лен-дліз, США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ знищили 15 ворожих повітряних цілей, серед них – винищувач Су-34
Сьогодні, 02:18
Результат ленд-лізу: яку зброя може отримати Україна
Сьогодні, 01:16
Повідомили, коли і де прощатимуться із загиблим на війні волинянином Юрієм Ролюком
Сьогодні, 00:05
29 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 28 квітня
28 квітень, 23:19
Схожі новини
У США прийняли ленд-ліз для України У США прийняли ленд-ліз для України
28 квітень, 22:01
Росіяни могли застосувати в Маріуполі сльозогінний газ із хімікатами, – представник США в ОБСЄ Росіяни могли застосувати в Маріуполі сльозогінний газ із хімікатами, – представник США в ОБСЄ
23 квітень, 08:40
У Байдена заявили, що найближчі чотири тижні в Україні будуть вирішальними У Байдена заявили, що найближчі чотири тижні в Україні будуть вирішальними
22 квітень, 21:36
Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети
15 квітень, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ знищили 15 ворожих повітряних цілей, серед них – винищувач Су-34
Сьогодні, 02:18
 0
Результат ленд-лізу: яку зброя може отримати Україна
Сьогодні, 01:16
 0
Повідомили, коли і де прощатимуться із загиблим на війні волинянином Юрієм Ролюком
Сьогодні, 00:05
 0
29 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 28 квітня
28 квітень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8