Результат ленд-лізу: яку зброя може отримати Україна





Про це йдеться на сторінці Генштабу.



У Генеральному штабі Збройних сил України перерахували, що Україна може отримати в результаті ленд-лізу і допомоги в $20 млрд:



▪️ Танки третього покоління M1A2 Abrams

▪️ Бойові машини піхоти США M2A3 Bradley

▪️ Самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin

▪️ Реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS

▪️ Універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS

▪️ Пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2

▪️ ЗРК Patriot

▪️ Багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D



Нагадаємо, Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, на яке озброєння може розраховувати Україна після схвалення ленд-лізу у США.Про це йдеться на сторінці Генштабу.У Генеральному штабі Збройних сил України перерахували, що Україна може отримати в результаті ленд-лізу і допомоги в $20 млрд:▪️ Танки третього покоління M1A2 Abrams▪️ Бойові машини піхоти США M2A3 Bradley▪️ Самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin▪️ Реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS▪️ Універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS▪️ Пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2▪️ ЗРК Patriot▪️ Багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/DНагадаємо,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію