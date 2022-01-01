У США прийняли ленд-ліз для України
Сьогодні, 22:01
Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України.
Про це повідомляють на сторінці Верховної Ради України.
Що означає прийняття ленд-лізу:
- В тексті документу йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.
- Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.
- Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.
- Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над росією.
"Це важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об‘єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом", - йдеться на сторінці Верховної Ради України.
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Про це повідомляють на сторінці Верховної Ради України.
Що означає прийняття ленд-лізу:
- В тексті документу йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.
- Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.
- Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.
- Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над росією.
"Це важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об‘єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом", - йдеться на сторінці Верховної Ради України.
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