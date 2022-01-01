Українську військову техніку ремонтуватимуть у Болгарії

Українську військову техніку ремонтуватимуть у Болгарії
Українську військову техніку ремонтуватимуть на підприємствах Болгарії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Пєтковим у четвер, 28 квітня, інформує «Кореспондент».

«У розмові з прем'єр-міністром Болгарії налагоджено взаємодію для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Це дуже важливо для України. Упевнений, така співпраця буде вигідною і для болгарських компаній, і для болгарської економіки. А для нас дуже важлива якість та терміни, тому що ми воюємо щодня», – заявив Зеленський на брифінгу у Києві.

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Теги: Болгарія, ремонтують техніку, Україна, війна
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