«Не можна думати, ніби війна вже закінчується», – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українського народу та підбив підсумки 64-го дня війни.«Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту. Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України. На 33 мільярди доларів. Зокрема, понад 20 мільярдів можуть піти на оборону. Ще понад 8 мільярдів доларів заплановані для економічної підтримки. Ще 3 мільярди доларів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу. Це дуже важливий крок Сполучених Штатів. І я вдячний за нього американському народу й особисто Президенту Байдену. Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі», - сказав Володимир Зеленський.Також президент України повідомив, що триває робота, щоб направити заблоковані активи російських підсанкційних осіб для компенсації Україні за війну та руйнування. Також триває розслідування злочинів російських солдатів.«Позиція України чітка – кожен російський злочинець має бути і буде притягнутий до відповідальності», - сказав Володимир Зеленський і додав, що перші 10 військових 64 мотострілецької бригади, які скоїли злочини в Бучі вже отримали статус підозрюваних.Зеленський зазначив, що відомо про всі злочини цих осіб. Також глава держави розповів, що з візом в Україні перебували прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петров генсекретар ООН Антоніу Гутереш.«Російська армія в Україні свідомо й без жодних сумнівів розтоптала все, на чому був заснований глобальний порядок після Другої світової війни. Статут ООН, міжнародні конвенції та декларації, права людей і держав... Усе те, що має гарантувати свободу й безпеку у світі, просто зруйноване російськими агресивними діями. Ключовим питанням на переговорах з генсекретарем ООН було те, як нам зупинити російську агресію», - сказав Володимир Олександрович.Також президент зазначив, що йдеться не лише про долю інших народів Європи та світу.Багато уваги на переговорах приділили і тому, як врятувати людей у Маріуполі. За словами Зеленського, Україна готова до евакуаційної місії за участі ООН.«Російські удари по Маріуполю не припинялися навіть тоді, коли пан Генеральний секретар ООН був на перемовинах у Москві. І сьогодні, одразу після завершення наших переговорів у Києві, в місто полетіли російські ракети. П'ять ракет. І це багато говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Про намагання російського керівництва принизити ООН та все, що Організація уособлює. А отже, це вимагає відповідної потужної реакції. Російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та інших містах – укотре засвідчують: ще не можна розслаблятися. Не можна думати, ніби війна вже закінчується», - сказав Володимир Зеленський.