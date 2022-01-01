США підтримали відкриття ленд-лізу для України: що це означає

Джо Байден.



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В тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень з передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.



Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний упродовж 60 днів встановити прискорені процедури доставки продукції.



За даними експертів, у результаті ленд-лізу та в рамках оголошеної раніше військової допомоги Україні з боку США на 20 млрд доларів Київ може отримати:



- танки третього покоління M1A2 Abrams;

- бойові машини піхоти M2A3 Bradley;

- самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin;

- реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS;

- універсальну пускову установку РСЗВ M270 MLRS;

- пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2;

- ЗРК Patriot;

- багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D;

- системи ППО С-300.



"Закон про ленд-ліз дозволяє значно прискорити поставки нам озброєння, транспорту, продовольства і допомоги зі США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій. Також слід розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над Росією. Це буде важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об'єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом", - зазначив глава ОП Андрій Єрмак.



Американські аналітики вважають, що відродження ленд-лізу має величезне історичне значення, оскільки у 1941 році подібна ініціатива стала вирішальним фактором, який дозволив союзникам здобути перемогу над нацистами у Другій світовій війні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Палата представників Конгресу США у четвер, 28 квітня, проголосувала за ухвалення закону про ленд-ліз для України. "За" проголосували 417 конгресменів, "проти" - 10. Тепер, щоб документ набув чинності, його має підписати президентПро це інформує Кореспондент з посиланням на CNN.В тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень з передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний упродовж 60 днів встановити прискорені процедури доставки продукції.За даними експертів, у результаті ленд-лізу та в рамках оголошеної раніше військової допомоги Україні з боку США на 20 млрд доларів Київ може отримати:- танки третього покоління M1A2 Abrams;- бойові машини піхоти M2A3 Bradley;- самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin;- реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS;- універсальну пускову установку РСЗВ M270 MLRS;- пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2;- ЗРК Patriot;- багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D;- системи ППО С-300."Закон про ленд-ліз дозволяє значно прискорити поставки нам озброєння, транспорту, продовольства і допомоги зі США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій. Також слід розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над Росією. Це буде важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об'єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом", - зазначив глава ОПАмериканські аналітики вважають, що відродження ленд-лізу має величезне історичне значення, оскільки у 1941 році подібна ініціатива стала вирішальним фактором, який дозволив союзникам здобути перемогу над нацистами у Другій світовій війні.

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