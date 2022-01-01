Росіяни завдали ракетного удару по Хмельниччинні, – голова ОВА
Сьогодні, 08:46
У четвер, 28 квітня, ввечері окупанти здійснили ракетний удар по інфраструктурному об’єкту в Хмельницькій області.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Під час "Повітряної тривоги" ворог знов атакував нашу державу. Відбувся ракетний удар по інфраструктурному об'єкту в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. Пожежа ліквідована. Дякую працівникам ДСНС. Наслідки влучення ліквідовуються. Жертв нема!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 28 квітня у Києві внаслідок ракетного удару по житловому будинку постраждали троє людей. Сталося два влучання в Шевченківському районі. Ракета влучила в багатоповерхівку.
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Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Під час "Повітряної тривоги" ворог знов атакував нашу державу. Відбувся ракетний удар по інфраструктурному об'єкту в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. Пожежа ліквідована. Дякую працівникам ДСНС. Наслідки влучення ліквідовуються. Жертв нема!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 28 квітня у Києві внаслідок ракетного удару по житловому будинку постраждали троє людей. Сталося два влучання в Шевченківському районі. Ракета влучила в багатоповерхівку.
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