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Окупаційна влада хоче ввести в обіг рублі в Мелітополі, – Запорізька ОВА

Окупаційна влада хоче ввести в обіг рублі в Мелітополі, – Запорізька ОВА
Російська окупаційна влада планує запровадити обіг рублів у Мелітополі на Запоріжжі.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація 29 квітня.

«У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами. Окупанти планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії», – йдеться в повідомленні.

"Кожен, хто підтримує Росію у цей період, - підтримує війну Росії проти України. І на кожного із них чекає справедлива розплата. Адже за будь-яких умов ми переможемо", - наголосили в ОВА.

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Теги: Росія, Україна, війна
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