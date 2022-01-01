Окупаційна влада хоче ввести в обіг рублі в Мелітополі, – Запорізька ОВА





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«У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами. Окупанти планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії», – йдеться в повідомленні.



"Кожен, хто підтримує Росію у цей період, - підтримує війну Росії проти України. І на кожного із них чекає справедлива розплата. Адже за будь-яких умов ми переможемо", - наголосили в ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська окупаційна влада планує запровадити обіг рублів у Мелітополі на Запоріжжі.Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація 29 квітня.«У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами. Окупанти планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії», – йдеться в повідомленні."Кожен, хто підтримує Росію у цей період, - підтримує війну Росії проти України. І на кожного із них чекає справедлива розплата. Адже за будь-яких умов ми переможемо", - наголосили в ОВА.

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