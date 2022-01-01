Окупаційна влада хоче ввести в обіг рублі в Мелітополі, – Запорізька ОВА
Сьогодні, 00:24
Російська окупаційна влада планує запровадити обіг рублів у Мелітополі на Запоріжжі.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація 29 квітня.
«У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами. Окупанти планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії», – йдеться в повідомленні.
"Кожен, хто підтримує Росію у цей період, - підтримує війну Росії проти України. І на кожного із них чекає справедлива розплата. Адже за будь-яких умов ми переможемо", - наголосили в ОВА.
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Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація 29 квітня.
«У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами. Окупанти планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії», – йдеться в повідомленні.
"Кожен, хто підтримує Росію у цей період, - підтримує війну Росії проти України. І на кожного із них чекає справедлива розплата. Адже за будь-яких умов ми переможемо", - наголосили в ОВА.
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