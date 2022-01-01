22-річний американський військовий загинув на війні в Україні

іллі Джозеф Кансел, який працював на приватну військову компанію.



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За словами матері загиблого, Ребекки Кабрери, Кансел - колишній морський піхотинець. Напередодні він влаштувався на роботу в приватну військову підрядну компанію на додаток до своєї постійної роботи - офіцера виправної установи в Теннессі.



Коли в Україні почалася повномасштабна війна, ця компанія шукала підрядників для участі в бойових діях в Україні, і Кансел погодився поїхати, каже його мати. Він брав участь у бойових діях на боці України на платній основі.



Кансел був одружений, 7 місяців тому у нього народився син. Вдова загиблого військового Бріттані Кансел у коментарі Fox News сказала: "Мый чоловік дійсно помер в Україні. Він відправився туди, бажаючи допомогти людям, він завжди відчував, що це його головна життєва місія... Мій чоловік був дуже сміливим, героєм. Я не очікувала, що стану вдовою у 23 роки або що наш син буде без батька. Все, чого я хочу, це щоб він повернувся додому, поховати його належним чином".



Президент США Джо Байден, коментуючи звістки про смерть Кансела, сказав: "Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину".



Прес-секретар Білого дому Джен Псакі раніше в п'ятницю висловила співчуття родині Кансела і заявила, що уряд США офіційно не підтвердив його смерть. Вона застерегла американців від поїздок в Україну та участі в бойових діях.



"Ми знаємо, що американці шукають способи допомогти, і в повідомленнях про цю людину йшлося, що він ветеран. У нього була дитина. Я думаю, це дуже пристрасний молодий чоловік. Ми знаємо, що люди хочуть допомогти, але ми закликаємо американців знайти інші способи зробити це... Замість того, щоб їхати в Україну воювати", - каже вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 квітня в Україні загинув 22-річний американець В, який працював на приватну військову компанію.Про це повідомляє УНІАН з посиланням на CNN.За словами матері загиблого,, Кансел - колишній морський піхотинець. Напередодні він влаштувався на роботу в приватну військову підрядну компанію на додаток до своєї постійної роботи - офіцера виправної установи в Теннессі.Коли в Україні почалася повномасштабна війна, ця компанія шукала підрядників для участі в бойових діях в Україні, і Кансел погодився поїхати, каже його мати. Він брав участь у бойових діях на боці України на платній основі.Кансел був одружений, 7 місяців тому у нього народився син. Вдова загиблого військового Бріттані Кансел у коментарі Fox News сказала: "Мый чоловік дійсно помер в Україні. Він відправився туди, бажаючи допомогти людям, він завжди відчував, що це його головна життєва місія... Мій чоловік був дуже сміливим, героєм. Я не очікувала, що стану вдовою у 23 роки або що наш син буде без батька. Все, чого я хочу, це щоб він повернувся додому, поховати його належним чином".Президент США, коментуючи звістки про смерть Кансела, сказав: "Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину".Прес-секретар Білого домураніше в п'ятницю висловила співчуття родині Кансела і заявила, що уряд США офіційно не підтвердив його смерть. Вона застерегла американців від поїздок в Україну та участі в бойових діях."Ми знаємо, що американці шукають способи допомогти, і в повідомленнях про цю людину йшлося, що він ветеран. У нього була дитина. Я думаю, це дуже пристрасний молодий чоловік. Ми знаємо, що люди хочуть допомогти, але ми закликаємо американців знайти інші способи зробити це... Замість того, щоб їхати в Україну воювати", - каже вона.

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