22-річний американський військовий загинув на війні в Україні
Сьогодні, 01:16
25 квітня в Україні загинув 22-річний американець Віллі Джозеф Кансел, який працював на приватну військову компанію.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на CNN.
За словами матері загиблого, Ребекки Кабрери, Кансел - колишній морський піхотинець. Напередодні він влаштувався на роботу в приватну військову підрядну компанію на додаток до своєї постійної роботи - офіцера виправної установи в Теннессі.
Коли в Україні почалася повномасштабна війна, ця компанія шукала підрядників для участі в бойових діях в Україні, і Кансел погодився поїхати, каже його мати. Він брав участь у бойових діях на боці України на платній основі.
Кансел був одружений, 7 місяців тому у нього народився син. Вдова загиблого військового Бріттані Кансел у коментарі Fox News сказала: "Мый чоловік дійсно помер в Україні. Він відправився туди, бажаючи допомогти людям, він завжди відчував, що це його головна життєва місія... Мій чоловік був дуже сміливим, героєм. Я не очікувала, що стану вдовою у 23 роки або що наш син буде без батька. Все, чого я хочу, це щоб він повернувся додому, поховати його належним чином".
Президент США Джо Байден, коментуючи звістки про смерть Кансела, сказав: "Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину".
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі раніше в п'ятницю висловила співчуття родині Кансела і заявила, що уряд США офіційно не підтвердив його смерть. Вона застерегла американців від поїздок в Україну та участі в бойових діях.
"Ми знаємо, що американці шукають способи допомогти, і в повідомленнях про цю людину йшлося, що він ветеран. У нього була дитина. Я думаю, це дуже пристрасний молодий чоловік. Ми знаємо, що люди хочуть допомогти, але ми закликаємо американців знайти інші способи зробити це... Замість того, щоб їхати в Україну воювати", - каже вона.
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Про це повідомляє УНІАН з посиланням на CNN.
За словами матері загиблого, Ребекки Кабрери, Кансел - колишній морський піхотинець. Напередодні він влаштувався на роботу в приватну військову підрядну компанію на додаток до своєї постійної роботи - офіцера виправної установи в Теннессі.
Коли в Україні почалася повномасштабна війна, ця компанія шукала підрядників для участі в бойових діях в Україні, і Кансел погодився поїхати, каже його мати. Він брав участь у бойових діях на боці України на платній основі.
Кансел був одружений, 7 місяців тому у нього народився син. Вдова загиблого військового Бріттані Кансел у коментарі Fox News сказала: "Мый чоловік дійсно помер в Україні. Він відправився туди, бажаючи допомогти людям, він завжди відчував, що це його головна життєва місія... Мій чоловік був дуже сміливим, героєм. Я не очікувала, що стану вдовою у 23 роки або що наш син буде без батька. Все, чого я хочу, це щоб він повернувся додому, поховати його належним чином".
Президент США Джо Байден, коментуючи звістки про смерть Кансела, сказав: "Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину".
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі раніше в п'ятницю висловила співчуття родині Кансела і заявила, що уряд США офіційно не підтвердив його смерть. Вона застерегла американців від поїздок в Україну та участі в бойових діях.
"Ми знаємо, що американці шукають способи допомогти, і в повідомленнях про цю людину йшлося, що він ветеран. У нього була дитина. Я думаю, це дуже пристрасний молодий чоловік. Ми знаємо, що люди хочуть допомогти, але ми закликаємо американців знайти інші способи зробити це... Замість того, щоб їхати в Україну воювати", - каже вона.
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