 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

22-річний американський військовий загинув на війні в Україні

25 квітня в Україні загинув 22-річний американець Віллі Джозеф Кансел, який працював на приватну військову компанію.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на CNN.

За словами матері загиблого, Ребекки Кабрери, Кансел - колишній морський піхотинець. Напередодні він влаштувався на роботу в приватну військову підрядну компанію на додаток до своєї постійної роботи - офіцера виправної установи в Теннессі.

Коли в Україні почалася повномасштабна війна, ця компанія шукала підрядників для участі в бойових діях в Україні, і Кансел погодився поїхати, каже його мати. Він брав участь у бойових діях на боці України на платній основі.

Кансел був одружений, 7 місяців тому у нього народився син. Вдова загиблого військового Бріттані Кансел у коментарі Fox News сказала: "Мый чоловік дійсно помер в Україні. Він відправився туди, бажаючи допомогти людям, він завжди відчував, що це його головна життєва місія... Мій чоловік був дуже сміливим, героєм. Я не очікувала, що стану вдовою у 23 роки або що наш син буде без батька. Все, чого я хочу, це щоб він повернувся додому, поховати його належним чином".

Президент США Джо Байден, коментуючи звістки про смерть Кансела, сказав: "Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину".

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі раніше в п'ятницю висловила співчуття родині Кансела і заявила, що уряд США офіційно не підтвердив його смерть. Вона застерегла американців від поїздок в Україну та участі в бойових діях.

"Ми знаємо, що американці шукають способи допомогти, і в повідомленнях про цю людину йшлося, що він ветеран. У нього була дитина. Я думаю, це дуже пристрасний молодий чоловік. Ми знаємо, що люди хочуть допомогти, але ми закликаємо американців знайти інші способи зробити це... Замість того, щоб їхати в Україну воювати", - каже вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Українські військові знищили 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів
Сьогодні, 00:41
Окупаційна влада хоче ввести в обіг рублі в Мелітополі, – Запорізька ОВА
Сьогодні, 00:24
У Київській області знайшли ще одне масове поховання, – Зеленський
29 квітень, 22:20
Командир морпіхів на «Азовсталі» звернувся до президента Туреччини
29 квітень, 21:56
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22-річний американський військовий загинув на війні в Україні
Сьогодні, 01:16
Українські військові знищили 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів
Сьогодні, 00:41
Окупаційна влада хоче ввести в обіг рублі в Мелітополі, – Запорізька ОВА
Сьогодні, 00:24
30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 29 квітня
29 квітень, 23:30
Схожі новини
Українські військові знищили 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів Українські військові знищили 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів
Сьогодні, 00:41
Окупаційна влада хоче ввести в обіг рублі в Мелітополі, – Запорізька ОВА Окупаційна влада хоче ввести в обіг рублі в Мелітополі, – Запорізька ОВА
Сьогодні, 00:24
У Київській області знайшли ще одне масове поховання, – Зеленський У Київській області знайшли ще одне масове поховання, – Зеленський
29 квітень, 22:20
Командир морпіхів на «Азовсталі» звернувся до президента Туреччини Командир морпіхів на «Азовсталі» звернувся до президента Туреччини
29 квітень, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22-річний американський військовий загинув на війні в Україні
Сьогодні, 01:16
 0
Українські військові знищили 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів
Сьогодні, 00:41
 0
Окупаційна влада хоче ввести в обіг рублі в Мелітополі, – Запорізька ОВА
Сьогодні, 00:24
 0
30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 29 квітня
29 квітень, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8