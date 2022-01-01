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Росія відстає від графіка наступу на Донбас, – Пентагон

Росія відстає від графіка наступу на Донбас, – Пентагон
Російські сили відстають від графіка наступу на Донбас і далекі від своєї мети оточити десятки тисяч українських військовослужбовців.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, пише УНІАН з посиланням на The New York Times.

За його словами, РФ на кілька днів відстає від графіка наступу на Донбас на сході України через жорсткий опір і проблеми з постачанням, що тривають.

Зараз у Москви є 92 батальйонні групи, які ведуть бої на Сході і півдні України, каже чиновник. Це більше, ніж 85, як це було тиждень тому, але все ще набагато менше ніж 125, які вона використовувала на першому етапі війни. Кожна батальйонна група налічує від 700 до 1000 військовослужбовців.

За його оцінкою, російські військові поспішають і це демонструє, зокрема, те, що кілька з десятків батальйонних груп, які билися в Маріуполі, були передислоковані для участі в більших бойових діях, що розгортаються на північному сході Донбасу.

Чиновник також зазначив, що за час повномасштабної війни багато російських батальйонів зазнали важких втрат і були відведені на територію Росії. Пізніше російські військові поспіхом поповнювали запаси і займалися посиленням батальйонів. В результаті багато з підрозділів повернулися в бій не в повному складі.

За словами представника Пентагону, зараз російські сили далекі від своєї мети оточити десятки тисяч українських військовослужбовців.

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Теги: Росія, Україна, війна
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