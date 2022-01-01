Путін на 9 травня може оголосити масову мобілізацію в РФ, – Міноборони Великобританії





Виступаючи в п'ятницю, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес сказав, що російський президент може оголосити нову війну світовим "нацистам" на параді, присвяченому закінченню участі Росії у Другій світовій війні в Москві, повідомляє



"Я не здивуюся... що він, ймовірно, збирається оголосити, що "зараз ми перебуваємо в стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію російського народу", - сказав Уоллес в п'ятницю.



"Путін, який зазнав невдачі майже у всіх цілях, може спробувати консолідувати те, що у нього є... і просто стати свого роду раковою пухлиною всередині країни", — продовжив він.



"Ми повинні допомогти українцям ефективно відірватися від скелі і зберегти імпульс, що відштовхує їх назад", - додав він.



Уоллес зазначив однак також, що, хоча у нього немає відомостей про те, що Путін планував зробити таку заяву, ймовірно, це було зроблено з урахуванням його попередніх коментарів.



"Я думаю, що він намагатиметься відмовитися від своєї "спеціальної операції", - сказав Уоллес LBC. "Він розгортав поле, готуючи ґрунт для того, щоб сказати: "дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса", - зазначив Уоллес.



Нагадаємо, в "ДНР" злякалися і скасували "парад" 9 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Великобританія передбачила, що Володимир Путін скористається російським парадом Перемоги 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію своїх резервів для останнього удару по Україні і позбавити Київ підтримки Заходу.Виступаючи в п'ятницю, міністр оборони Великобританіїсказав, що російський президент може оголосити нову війну світовим "нацистам" на параді, присвяченому закінченню участі Росії у Другій світовій війні в Москві, повідомляє УНІАН з посиланням на Daily Mail."Я не здивуюся... що він, ймовірно, збирається оголосити, що "зараз ми перебуваємо в стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію російського народу", - сказав Уоллес в п'ятницю."Путін, який зазнав невдачі майже у всіх цілях, може спробувати консолідувати те, що у нього є... і просто стати свого роду раковою пухлиною всередині країни", — продовжив він."Ми повинні допомогти українцям ефективно відірватися від скелі і зберегти імпульс, що відштовхує їх назад", - додав він.Уоллес зазначив однак також, що, хоча у нього немає відомостей про те, що Путін планував зробити таку заяву, ймовірно, це було зроблено з урахуванням його попередніх коментарів."Я думаю, що він намагатиметься відмовитися від своєї "спеціальної операції", - сказав Уоллес LBC. "Він розгортав поле, готуючи ґрунт для того, щоб сказати: "дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса", - зазначив Уоллес.Нагадаємо, в "ДНР" злякалися і скасували "парад" 9 травня.

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