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Путін на 9 травня може оголосити масову мобілізацію в РФ, – Міноборони Великобританії

Путін на 9 травня може оголосити масову мобілізацію в РФ, – Міноборони Великобританії
Великобританія передбачила, що Володимир Путін скористається російським парадом Перемоги 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію своїх резервів для останнього удару по Україні і позбавити Київ підтримки Заходу.

Виступаючи в п'ятницю, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес сказав, що російський президент може оголосити нову війну світовим "нацистам" на параді, присвяченому закінченню участі Росії у Другій світовій війні в Москві, повідомляє УНІАН з посиланням на Daily Mail.

"Я не здивуюся... що він, ймовірно, збирається оголосити, що "зараз ми перебуваємо в стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію російського народу", - сказав Уоллес в п'ятницю.

"Путін, який зазнав невдачі майже у всіх цілях, може спробувати консолідувати те, що у нього є... і просто стати свого роду раковою пухлиною всередині країни", — продовжив він.

"Ми повинні допомогти українцям ефективно відірватися від скелі і зберегти імпульс, що відштовхує їх назад", - додав він.

Уоллес зазначив однак також, що, хоча у нього немає відомостей про те, що Путін планував зробити таку заяву, ймовірно, це було зроблено з урахуванням його попередніх коментарів.

"Я думаю, що він намагатиметься відмовитися від своєї "спеціальної операції", - сказав Уоллес LBC. "Він розгортав поле, готуючи ґрунт для того, щоб сказати: "дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса", - зазначив Уоллес.

Нагадаємо, в "ДНР" злякалися і скасували "парад" 9 травня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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