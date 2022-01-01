У Київській області виявили 21-річного окупанта, який «заблукав»





Про це передає



Під час відпрацювання місцевості працівники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ знайшли два автомобілі російських окупантів: "Камаз" та "Урал", а також бойову машину піхоти БМП-2 і танк Т-72. Техніка агресора наразі поповнила автопарк Збройних Сил України.



Крім цього, оперативники ДВБ встановили інформацію про 25-річного мешканця Броварського району, який у приміщенні ангару незаконно зберігав залишені техніку та боєкомплекти окупантів. На зазначену адресу викликали слідчо-оперативну групу Броварського районного управління поліції. Викритий арсенал та пошкоджений "Торнадо-С" поліцейські також передали у розпорядження українським військовим.



А у селі Гостролуччя Баришівської ОТГ працівники внутрішньої безпеки НПУ разом із бійцями ЗСУ та ТРО вийшли на "слід" ворожого солдата, який переховувався. 21-річний уродженець Татарстану — кулеметник механізованої бригади — зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що "друга армія світу" його просто покинула.



Окупанта затримано та передано до регіонального управління Служби безпеки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Київщині виявлено покинуту ворожу техніку та російського кулеметника, який переховувався.Про це передає УНН із посиланням на Нацполіцію.Під час відпрацювання місцевості працівники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ знайшли два автомобілі російських окупантів: "Камаз" та "Урал", а також бойову машину піхоти БМП-2 і танк Т-72. Техніка агресора наразі поповнила автопарк Збройних Сил України.Крім цього, оперативники ДВБ встановили інформацію про 25-річного мешканця Броварського району, який у приміщенні ангару незаконно зберігав залишені техніку та боєкомплекти окупантів. На зазначену адресу викликали слідчо-оперативну групу Броварського районного управління поліції. Викритий арсенал та пошкоджений "Торнадо-С" поліцейські також передали у розпорядження українським військовим.А у селі Гостролуччя Баришівської ОТГ працівники внутрішньої безпеки НПУ разом із бійцями ЗСУ та ТРО вийшли на "слід" ворожого солдата, який переховувався. 21-річний уродженець Татарстану — кулеметник механізованої бригади — зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що "друга армія світу" його просто покинула.Окупанта затримано та передано до регіонального управління Служби безпеки України.

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