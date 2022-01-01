Росія вже відкрито погрожує Молдові, яку «затягують у НАТО»





Про це повідомляє



Відповідну заяву зробив глава російського МЗС Сергій Лавров. Він цинічно сказав, що у Молдові повинні турбуватися про своє майбутнє, адже їх "затягують у НАТО".



Лавров поставив під сумнів те, що курс Молдови в НАТО посилить безпеку країни.



Вони повинні турбуватися про своє власне майбутнє, тому що їх затягують у НАТО. І я не думаю, що це додало б безпеці Молдови,

– відповів Лавров на питання, чи потрібно Молдові турбуватися про "спецоперацію" Росії.



Зауважимо, що раніше Росія офіційно погрожувала Швеції та Фінляндії, які вирішили зблизитися з НАТО. Також погрози від російських пропагандистів посипалися на адресу Казахстану, в якому відмовилися від параду на 9 травня.



У невизнаному Придністров'ї, де розміщені війська Росії, відбулося декілька провокацій. Через це люди в паніці тікають углиб Молдови.



У Міноборони попередили, що Росія може використати Придністров'я, щоб позбавити Україну виходу до моря.



На тлі напруженої ситуації у Придністров'ї президентка Молдови Майя Санду визнала, що в країни немає боєздатної армії.



Слід зауважити, що Лавров зробив ще декілька цинічних висловлювань під час інтерв'ю. Зокрема, він заявив, що так звана "спецоперація" в Україні триватиме доти, поки не будуть "досягнуті цілі".



Окрім того, він звинуватив президента України у заграванні з темою ядерної зброї. Відповідальність за те, що мирні переговори застопорилися, глава МЗС Росії теж поклав на українську сторону.



Лавров вважає, що в НАТО думають, що ведуть війну з Росією та заявив, що Кремль буцімто знає маршрути постачання зброї в Україну. Він пригрозив Україні, назвавши зброю партнерів – ціллю для Москви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія не втомлюється розкидатися погрозами і відкрито заговорила про безпеку Молдови. У Кремлі вважають, що Кишинів "затягують у НАТО".Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Al Arabiya.Відповідну заяву зробив глава російського МЗС. Він цинічно сказав, що у Молдові повинні турбуватися про своє майбутнє, адже їх "затягують у НАТО".Лавров поставив під сумнів те, що курс Молдови в НАТО посилить безпеку країни.Вони повинні турбуватися про своє власне майбутнє, тому що їх затягують у НАТО. І я не думаю, що це додало б безпеці Молдови,– відповів Лавров на питання, чи потрібно Молдові турбуватися про "спецоперацію" Росії.Зауважимо, що раніше Росія офіційно погрожувала Швеції та Фінляндії, які вирішили зблизитися з НАТО. Також погрози від російських пропагандистів посипалися на адресу Казахстану, в якому відмовилися від параду на 9 травня.У невизнаному Придністров'ї, де розміщені війська Росії, відбулося декілька провокацій. Через це люди в паніці тікають углиб Молдови.У Міноборони попередили, що Росія може використати Придністров'я, щоб позбавити Україну виходу до моря.На тлі напруженої ситуації у Придністров'ї президентка Молдовивизнала, що в країни немає боєздатної армії.Слід зауважити, що Лавров зробив ще декілька цинічних висловлювань під час інтерв'ю. Зокрема, він заявив, що так звана "спецоперація" в Україні триватиме доти, поки не будуть "досягнуті цілі".Окрім того, він звинуватив президента України у заграванні з темою ядерної зброї. Відповідальність за те, що мирні переговори застопорилися, глава МЗС Росії теж поклав на українську сторону.Лавров вважає, що в НАТО думають, що ведуть війну з Росією та заявив, що Кремль буцімто знає маршрути постачання зброї в Україну. Він пригрозив Україні, назвавши зброю партнерів – ціллю для Москви.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію