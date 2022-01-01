Росія вже відкрито погрожує Молдові, яку «затягують у НАТО»
Сьогодні, 07:03
Росія не втомлюється розкидатися погрозами і відкрито заговорила про безпеку Молдови. У Кремлі вважають, що Кишинів "затягують у НАТО".
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Al Arabiya.
Відповідну заяву зробив глава російського МЗС Сергій Лавров. Він цинічно сказав, що у Молдові повинні турбуватися про своє майбутнє, адже їх "затягують у НАТО".
Лавров поставив під сумнів те, що курс Молдови в НАТО посилить безпеку країни.
Вони повинні турбуватися про своє власне майбутнє, тому що їх затягують у НАТО. І я не думаю, що це додало б безпеці Молдови,
– відповів Лавров на питання, чи потрібно Молдові турбуватися про "спецоперацію" Росії.
Зауважимо, що раніше Росія офіційно погрожувала Швеції та Фінляндії, які вирішили зблизитися з НАТО. Також погрози від російських пропагандистів посипалися на адресу Казахстану, в якому відмовилися від параду на 9 травня.
У невизнаному Придністров'ї, де розміщені війська Росії, відбулося декілька провокацій. Через це люди в паніці тікають углиб Молдови.
У Міноборони попередили, що Росія може використати Придністров'я, щоб позбавити Україну виходу до моря.
На тлі напруженої ситуації у Придністров'ї президентка Молдови Майя Санду визнала, що в країни немає боєздатної армії.
Слід зауважити, що Лавров зробив ще декілька цинічних висловлювань під час інтерв'ю. Зокрема, він заявив, що так звана "спецоперація" в Україні триватиме доти, поки не будуть "досягнуті цілі".
Окрім того, він звинуватив президента України у заграванні з темою ядерної зброї. Відповідальність за те, що мирні переговори застопорилися, глава МЗС Росії теж поклав на українську сторону.
Лавров вважає, що в НАТО думають, що ведуть війну з Росією та заявив, що Кремль буцімто знає маршрути постачання зброї в Україну. Він пригрозив Україні, назвавши зброю партнерів – ціллю для Москви.
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Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Al Arabiya.
Відповідну заяву зробив глава російського МЗС Сергій Лавров. Він цинічно сказав, що у Молдові повинні турбуватися про своє майбутнє, адже їх "затягують у НАТО".
Лавров поставив під сумнів те, що курс Молдови в НАТО посилить безпеку країни.
Вони повинні турбуватися про своє власне майбутнє, тому що їх затягують у НАТО. І я не думаю, що це додало б безпеці Молдови,
– відповів Лавров на питання, чи потрібно Молдові турбуватися про "спецоперацію" Росії.
Зауважимо, що раніше Росія офіційно погрожувала Швеції та Фінляндії, які вирішили зблизитися з НАТО. Також погрози від російських пропагандистів посипалися на адресу Казахстану, в якому відмовилися від параду на 9 травня.
У невизнаному Придністров'ї, де розміщені війська Росії, відбулося декілька провокацій. Через це люди в паніці тікають углиб Молдови.
У Міноборони попередили, що Росія може використати Придністров'я, щоб позбавити Україну виходу до моря.
На тлі напруженої ситуації у Придністров'ї президентка Молдови Майя Санду визнала, що в країни немає боєздатної армії.
Слід зауважити, що Лавров зробив ще декілька цинічних висловлювань під час інтерв'ю. Зокрема, він заявив, що так звана "спецоперація" в Україні триватиме доти, поки не будуть "досягнуті цілі".
Окрім того, він звинуватив президента України у заграванні з темою ядерної зброї. Відповідальність за те, що мирні переговори застопорилися, глава МЗС Росії теж поклав на українську сторону.
Лавров вважає, що в НАТО думають, що ведуть війну з Росією та заявив, що Кремль буцімто знає маршрути постачання зброї в Україну. Він пригрозив Україні, назвавши зброю партнерів – ціллю для Москви.
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