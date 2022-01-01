ЗСУ відбили 14 атак російської армії на Донбасі





Про це



«Упродовж поточної доби, 29 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 14 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам», – йдеться в зведенні.



Штаб ООС звітує про знищення 11 російських танків, сімох артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, однієї бойової броньованої машини та 14 автомобілів.



«Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та сім безпілотних літальних апаратів», – додає командування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України відбили 14 атак російських військ на Донбасі за добу 29 квітня.Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.«Упродовж поточної доби, 29 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 14 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам», – йдеться в зведенні.Штаб ООС звітує про знищення 11 російських танків, сімох артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, однієї бойової броньованої машини та 14 автомобілів.«Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та сім безпілотних літальних апаратів», – додає командування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію