Українські військові знищили 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів





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"Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби 29 квітня ЗСУ ліквідували 10 повітряних цілей російських окупантів.Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних Сил."Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва", - йдеться в повідомленні.

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