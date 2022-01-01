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Українські військові знищили 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів

Українські військові знищили 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів
Протягом доби 29 квітня ЗСУ ліквідували 10 повітряних цілей російських окупантів.

Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних Сил.

"Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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