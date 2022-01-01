Українські військові знищили 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів
Сьогодні, 00:41
Протягом доби 29 квітня ЗСУ ліквідували 10 повітряних цілей російських окупантів.
Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних Сил.
"Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних Сил.
"Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Київській області знайшли ще одне масове поховання, – Зеленський
29 квітень, 22:20
Командир морпіхів на «Азовсталі» звернувся до президента Туреччини
29 квітень, 21:56
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські військові знищили 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів
Сьогодні, 00:41
30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 29 квітня
29 квітень, 23:30
Медіа