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На Донеччині ЗСУ підірвали залізничний міст разом з окупантським потягом

На Донеччині ЗСУ підірвали залізничний міст разом з окупантським потягом
Українські бійці завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на коментар пресслужби ООС.

Міст підірвали разом із вагонами. Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.

Як вказують ЗМІ, Лиман зараз перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі.

Зазначимо, селище Райгородок розташоване на північний схід від Слов'янська. Раніше розвідка Великої Британії звітувала, що найбільш напружену ситуацію на Донбасі фіксують біля Лисичанська та Сєвєродонецька зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов'янська.

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Теги: Росія, Україна, війна
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