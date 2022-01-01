Погода у Луцьку на завтра, 30 квітня

30 квітня до вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть.Про це інформує Sinoptik.ua.До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 8°С до 14°С.Народний прогноз погоди: 30 квітня вшановується пам'ять преподобного Зосими, ігумена Соловецького. Зосима і Саватій вважаються у народі заступниками бджіл і пасічників. До цього часу уже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа, а якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо. З 30 квітня по 5 травня можна почути перше кування зозулі.