Погода у Луцьку на завтра, 30 квітня
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30 квітня до вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть.
Про це інформує Sinoptik.ua.
До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 8°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: 30 квітня вшановується пам'ять преподобного Зосими, ігумена Соловецького. Зосима і Саватій вважаються у народі заступниками бджіл і пасічників. До цього часу уже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа, а якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо. З 30 квітня по 5 травня можна почути перше кування зозулі.
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Про це інформує Sinoptik.ua.
До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 8°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: 30 квітня вшановується пам'ять преподобного Зосими, ігумена Соловецького. Зосима і Саватій вважаються у народі заступниками бджіл і пасічників. До цього часу уже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа, а якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо. З 30 квітня по 5 травня можна почути перше кування зозулі.
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