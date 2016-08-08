Дефіцит пального на АЗС протягом тижня зникне, ціни дещо зростуть – віцепрем’єрка

Дефіцит пального на АЗС протягом тижня зникне, ціни дещо зростуть – віцепрем’єрка
Завдяки законтрактованим обсягам на території Західної Європи проблема з дефіцитом пального на автозаправних станціях буде розв’язана протягом тижня, але ціни дещо зростуть.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко, пише Економічна Правда.

Вона констатувала, що цього тижня утворився тимчасовий відчутний дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України.

Причиною стало те, що протягом останніх трьох тижнів Росія "завдавала нищівних ударів по паливній інфраструктурі України". Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального.

Юлія Свириденко заявила, що метою агресора було зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального. Проте, додала посадовиця, уряд з початку війни щоденно співпрацює з операторами ринку для забезпечення населення і підприємств нафтопродуктами.

"Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсязі на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України", – заявила вона.

Вищі витрати на логістику через складні маршрути та використання кількох видів транспорту призведуть до незначного подорожчання нафтопродуктів.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.

У п’ятницю стало відомо, що Рада відмовилася від попередньої ініціативи повернути акцизний податок на пальне та 20% податку на додану вартість.

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Теги: Юлія Свириденко, пальне, дефіцит, заправки
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