Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами





Про це



29 квітня після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" військовий вертоліт окупантів здійснив обстріл української території.



Прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8.



Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційним ракетами по території України. Захисники України під час обстрілу не постраждали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський вертоліт обстріляв українську територію некерованими ракетами на Сумщині.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.29 квітня після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" військовий вертоліт окупантів здійснив обстріл української території.Прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8.Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційним ракетами по території України. Захисники України під час обстрілу не постраждали.

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