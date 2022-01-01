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Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами

Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами
Російський вертоліт обстріляв українську територію некерованими ракетами на Сумщині.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

29 квітня після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" військовий вертоліт окупантів здійснив обстріл української території.

Прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8.

Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційним ракетами по території України. Захисники України під час обстрілу не постраждали.


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Теги: Сумщина, гелікоптер, обстріли, Росія
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