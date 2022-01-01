Магазин російського бренду «Oodji» продовжує працювати у Луцьку

Зображення зі сторінки «Oodji» («MD Outlet»)

Розпродаж продовжили

Магазин російського бренду одягу «Oodji» у луцькому ЦУМі станом на 29 квітня продовжує працювати. Щоправда, тепер без вивіски.Про церозповіли читачі.Попри війну з Росію, з 2014 року магазини російської компанії продовжували працювати та заробляти гроші на українському ринку, зокрема у Луцьку. Однак від початку повномасштабного вторгнення бутіки обіцяли закрити.На офіційній сторінці «Oodji»15 березня анонсували розпродаж, оскільки на складах залишилося чимало одягу. Утім, ліквідація товару повинна була діяти до 31 березня.У ЦУМі вивіску «Oodji» прибрали, от тільки дільність російського магазину досі не припинили, а розпродаж, очевидно, вирішили продовжити.Зуважимо, що 25 березня нам відповіли, що магазин уже закритий, залишається лише розірвати договір. Тож, журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost вирішили з'ясувати, яка ж ситуація із цим нині.Пан, до якого нас скерувала адміністрація, не заперечує, що магазини працюють, однак чоловік відразу додає:«Товар, який продається, придбали у грудні минулого року. Закрити магазин і вигнати 20 людей? Треба ж на щось жити».Пан Володимир також каже: товар розпродати мусять. Скільки часу триватиме так звана ліквідація - відповісти не може, але запевняє: договір про співпрацю розірвали. І згодом на цьому ж місці працюватиме новий магазин.Зауважимо, що магазин «Oodji» у ТРЦ «ПортСіty» зачинений.Ще наприкінці березня адміністрації обох закладів переконували журналістів видання, що