Як війна в Україні вплинула на банківську систему
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У січні-березні 2022 року українські банки показали збиток в 160 млн грн, у березні – 10,07 млрд грн. Головна причина – формування резервів під очікувані збитки від наслідків війни.
Про це йдеться у повідомленні Національного банку.
Станом на 1 квітня з 69 платоспроможних банків 44 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 5,85 млрд грн, 25 – збитковими зі збитком 6,01 млрд грн.
Чистий процентний дохід в березні впав на 17% р/р, тоді як за січень-лютий цей показник зріс на 35% р/р.
Чистий комісійний дохід скоротився за перший квартал на 13% р/р через падіння в березні на 58% р/р.
Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками першого кварталу становив 22,23 млрд грн (13,69 млрд грн у І кв. 2021 року).
Банківська система показала збитки за підсумками першого кварталу через значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Банки сформували за квартал резерви на 21,57 млрд грн, з них у березні – на 15,86 млрд грн.
Від початку повномасштабної війни в Україні банки запровадили кредитні канікули та знизили комісії за користування своїми послугами. Це негативно відобразилося на процентних та комісійних доходах фінустанов.
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Про це йдеться у повідомленні Національного банку.
Станом на 1 квітня з 69 платоспроможних банків 44 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 5,85 млрд грн, 25 – збитковими зі збитком 6,01 млрд грн.
Чистий процентний дохід в березні впав на 17% р/р, тоді як за січень-лютий цей показник зріс на 35% р/р.
Чистий комісійний дохід скоротився за перший квартал на 13% р/р через падіння в березні на 58% р/р.
Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками першого кварталу становив 22,23 млрд грн (13,69 млрд грн у І кв. 2021 року).
Банківська система показала збитки за підсумками першого кварталу через значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Банки сформували за квартал резерви на 21,57 млрд грн, з них у березні – на 15,86 млрд грн.
Від початку повномасштабної війни в Україні банки запровадили кредитні канікули та знизили комісії за користування своїми послугами. Це негативно відобразилося на процентних та комісійних доходах фінустанов.
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