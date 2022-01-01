Росія обстріляла Сумщину





Про це



Українські прикордонники зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, які загарбники держави-окупантки випустили з боку російського села Городище.



В одному випадку ворог держави-терористки гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу росіян міни рвалися на околиці одного з цих сіл.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 29 квітня, окупанти з території Російської Федерації обстріляли Сумську область.Про це повідомили у Державній прикордонній служби України.Українські прикордонники зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, які загарбники держави-окупантки випустили з боку російського села Городище.В одному випадку ворог держави-терористки гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу росіян міни рвалися на околиці одного з цих сіл.

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