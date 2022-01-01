Росія обстріляла Сумщину
Сьогодні, 11:57
У п'ятницю, 29 квітня, окупанти з території Російської Федерації обстріляли Сумську область.
Про це повідомили у Державній прикордонній служби України.
Українські прикордонники зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, які загарбники держави-окупантки випустили з боку російського села Городище.
В одному випадку ворог держави-терористки гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу росіян міни рвалися на околиці одного з цих сіл.
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Про це повідомили у Державній прикордонній служби України.
Українські прикордонники зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, які загарбники держави-окупантки випустили з боку російського села Городище.
В одному випадку ворог держави-терористки гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу росіян міни рвалися на околиці одного з цих сіл.
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