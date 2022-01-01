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У Києві під завалами будинку, куди вдарила російська ракета, знайшли загиблого

У Києві під завалами будинку, куди вдарила російська ракета, знайшли загиблого
Під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, куди ввечері 28 квітня поцілила ракета окупантів, знайшли тіло загиблої людини.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни ввечері, 28 квітня обстріляли Київ. Сталося два влучання в Шевченківському районі. Пізніше стало відомо, що ракета влучила в багатоповерхівку.



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Теги: Росія, Україна, війна
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