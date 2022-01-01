У Києві під завалами будинку, куди вдарила російська ракета, знайшли загиблого





Про це Віталій Кличко.



"Рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що росіяни ввечері, 28 квітня







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, куди ввечері 28 квітня поцілила ракета окупантів, знайшли тіло загиблої людини.Про це повідомив мер Києва"Рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росіяни ввечері, 28 квітня обстріляли Київ . Сталося два влучання в Шевченківському районі. Пізніше стало відомо, що ракета влучила в багатоповерхівку.

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