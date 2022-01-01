З російського полону звільнили 45 українців





Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в Телеграмі.



З російського полону звільнили 45 українців. Серед них - 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранені).



Також повертаються додому 12 цивільних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 28 квітня, відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною.Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територійповідомила в Телеграмі.З російського полону звільнили 45 українців. Серед них - 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранені).Також повертаються додому 12 цивільних.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію