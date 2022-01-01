З російського полону звільнили 45 українців
Сьогодні, 18:06
Сьогодні, 28 квітня, відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною.
Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в Телеграмі.
З російського полону звільнили 45 українців. Серед них - 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранені).
Також повертаються додому 12 цивільних.
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Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в Телеграмі.
З російського полону звільнили 45 українців. Серед них - 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранені).
Також повертаються додому 12 цивільних.
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