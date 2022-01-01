 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

З російського полону звільнили 45 українців

З російського полону звільнили 45 українців
Сьогодні, 28 квітня, відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в Телеграмі.

З російського полону звільнили 45 українців. Серед них - 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранені).

Також повертаються додому 12 цивільних.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обмін полоненими, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Байден ініціює надання 33 мільярдів доларів на підтримку України
Сьогодні, 19:10
Президент посмертно нагородив волинянина званням Героя України
Сьогодні, 18:53
На Волині попрощалися із майором ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:32
ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні
Сьогодні, 17:05
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Байден ініціює надання 33 мільярдів доларів на підтримку України
Сьогодні, 19:10
Президент посмертно нагородив волинянина званням Героя України
Сьогодні, 18:53
З російського полону звільнили 45 українців
Сьогодні, 18:06
На Волині попрощалися із майором ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:32
ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
Відбувся 5-ий обмін полоненими: додому їдуть 76 українців Відбувся 5-ий обмін полоненими: додому їдуть 76 українців
19 квітень, 15:32
Відбувся четвертий обмін полоненими: додому їдуть 30 українців Відбувся четвертий обмін полоненими: додому їдуть 30 українців
14 квітень, 15:08
ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні
Сьогодні, 17:05
Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну, – СБУ Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну, – СБУ
Сьогодні, 16:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Байден ініціює надання 33 мільярдів доларів на підтримку України
Сьогодні, 19:10
 0
Президент посмертно нагородив волинянина званням Героя України
Сьогодні, 18:53
 0
З російського полону звільнили 45 українців
Сьогодні, 18:06
 0
На Волині попрощалися із майором ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:32
 0
ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8