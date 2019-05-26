На Волині попрощалися із майором ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:32
У Володимир-Волинській громаді сьогодні, 28 квітня, попрощалися із Героєм Віктором Панасюком.
Про це повідомляють на сторінці громади у Фейсбук.
Сумна звістка прийшла в родину Панасюків напередодні світлого свята Воскресіння Христового. Екіпаж вертольоту, у складі якого був майор Віктор Панасюк, виконав свій останній політ.
28 квітня зустріти кортеж з труною полеглого військовослужбовця вийшли сотні містян. Люди навколішки та зі сльозами на очах віддали шану своєму Герою. Відспівали загиблого військовослужбовця у соборі Різдва Христового.
"Навколо труни зібрались сотні людей – родина, побратими, духовенство, представники влади, друзі, колеги та жителі громади, які прийшли розділити біль втрати ще одного нашого земляка. Багатодітний батько, люблячий чоловік та гідний син назавжди залишиться у їхній пам‘яті", - йдеться в дописі.
У лавах ЗСУ Віктор Панасюк був з 2010 року. У 2014 році захищав нашу країну на Сході держави та отримав травму. Та все ж, коли ворог розпочав повномасштабну війну, майор, не роздумуючи, відправився захищати свою землю від російського окупанта. Міський голова Ігор Пальонка висловив співчуття родині загиблого, а також слова вдячності, адже завдяки таким Героям України, ми маємо майбутнє.
Поховали військовослужбовця під звуки оркестру та прощальні постріли військових на Федорівському кладовищі.
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Про це повідомляють на сторінці громади у Фейсбук.
Сумна звістка прийшла в родину Панасюків напередодні світлого свята Воскресіння Христового. Екіпаж вертольоту, у складі якого був майор Віктор Панасюк, виконав свій останній політ.
28 квітня зустріти кортеж з труною полеглого військовослужбовця вийшли сотні містян. Люди навколішки та зі сльозами на очах віддали шану своєму Герою. Відспівали загиблого військовослужбовця у соборі Різдва Христового.
"Навколо труни зібрались сотні людей – родина, побратими, духовенство, представники влади, друзі, колеги та жителі громади, які прийшли розділити біль втрати ще одного нашого земляка. Багатодітний батько, люблячий чоловік та гідний син назавжди залишиться у їхній пам‘яті", - йдеться в дописі.
У лавах ЗСУ Віктор Панасюк був з 2010 року. У 2014 році захищав нашу країну на Сході держави та отримав травму. Та все ж, коли ворог розпочав повномасштабну війну, майор, не роздумуючи, відправився захищати свою землю від російського окупанта. Міський голова Ігор Пальонка висловив співчуття родині загиблого, а також слова вдячності, адже завдяки таким Героям України, ми маємо майбутнє.
Поховали військовослужбовця під звуки оркестру та прощальні постріли військових на Федорівському кладовищі.
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