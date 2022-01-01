Росіяни обстріляли селище на Харківщині: є загиблі

Росіяни обстріляли селище на Харківщині: є загиблі
Російські військові 28 квітня зранку обстріляли селище Покотилівка, що на Харківщині.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу російських окупантів загинуло двоє чоловіків. Ще сім мирних мешканців отримали поранення.

Пошкоджено близько 30 житлових будинків та школу.

Огляд місця події проводили слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за участі прокурорів Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Теги: Харківщина, обстріли, війна, Росія, загиблі
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