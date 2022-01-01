Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну, – СБУ
Сьогодні, 16:31
Російські офіцери розстрілюють своїх солдат, щоб змусити воювати.
Про це свідчить переписка командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині, повідомляють в СБУ.
«Мои тоже стали бояться очень. Все устали. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку», – скаржиться окупант.
Він полюбляє записувати голосові повідомлення, у яких детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений «новим поповненням».
«Тут у всех уже апатия, уже все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, бл*дь, паникеров, с ними проблема», – розповідає він про солдатів, яких сам же і розстрілює.
Зрештою, зізнається, що такі ж настрої і в офіцерів. Тому живе мріями про повернення додому. А там…
«Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтоб много-много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется…» – резюмує командир російського полка.
"Маючи такі «сімейні» цінності – не дивно, що окупанти чинять звірства в Україні. Але вони відповідатимуть за все!" - зазначають в СБУ.
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Про це свідчить переписка командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині, повідомляють в СБУ.
«Мои тоже стали бояться очень. Все устали. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку», – скаржиться окупант.
Він полюбляє записувати голосові повідомлення, у яких детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений «новим поповненням».
«Тут у всех уже апатия, уже все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, бл*дь, паникеров, с ними проблема», – розповідає він про солдатів, яких сам же і розстрілює.
Зрештою, зізнається, що такі ж настрої і в офіцерів. Тому живе мріями про повернення додому. А там…
«Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтоб много-много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется…» – резюмує командир російського полка.
"Маючи такі «сімейні» цінності – не дивно, що окупанти чинять звірства в Україні. Але вони відповідатимуть за все!" - зазначають в СБУ.
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