Більше 7 тисяч волинян подбали про технічне обслуговування газових мереж своїх домівок

З початку року споживачі природного газу подбали про свою безпеку та уклали майже 1 700 договорів на технічне обслуговування з АТ «Волиньгаз». Торік – понад 5 600 договорів.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Власники приватних будинків, квартир, нежитлових будівель і споруд відповідальні за проведення техобслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж.Фахівці «Волиньгаз» просять споживачів пам’ятати про нові зміни в законодавстві та рекомендують звертатись до професіоналів, які зможуть надати таку послугу. Для цього власнику потрібно укласти договір із відповідною організацією, яка має ліцензію на виконання робіт підвищеної небезпеки та обслуговування газоспоживаючого обладнання.«Важливо, бо від вчасної діагностики внутрішніх мереж залежить безпека та безперебійність постачання газу, а також життя так здоров’я ваших рідних», - наголошує директор з капітального будівництва АТ «Волиньгаз»Дбайливий господар паніз Луцького району думає про безпеку своєї родини. За допомогою спеціальних приладів фахівці перевірили газові мережі зовні та всередині його будинку.«Стало безпечніше, адже будь-які обстеження лише на користь. Набагато краще, щоб спеціалісти приїздили і робили, те що вони знають - обстежували місця, дотягували гайки, робили зауваження, що потрібно поправити. Я вважаю, що вчинив правильно і всім рекомендую так зробити», - ділиться думками споживач газу пан Сергій.Сергій каже, що готовий платити за безпеку, тим більше вартість послуги невелика і він впевнений у професійності фахівців. Зауважимо, що техобслуговування газових мереж забезпечує не лише безпеку, а й раціональне використання газу та зменшення його втрат.Усього за 300 грн на рік з ПДВ можете бути певні, що ваші газові мережі у безаварійному стані. За консультацією можна звернутись за такими номерами: (0332) 776918, (0332) 280104, 067339104.Компанія «Волиньгаз» має багаторічний досвід роботи, професійних фахівців та обладнання, виконує увесь спектр послуг, пов’язаних із обслуговуванням внутрішньо-будинкових систем газопостачання та газоспоживаючого обладнання, роботи будь-якого рівня складності.