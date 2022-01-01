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Німеччина вирішила надавати Україні важке озброєння

Німеччина вирішила надавати Україні важке озброєння
Німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння. За це проголосували 586 із 693 присутніх депутатів із правлячої коаліції та опозиційного блоку консерваторів, 100 були проти, семеро утрималися.

Про це пише Укрінформ.

Голосуванню передували майже 70-хвилинні дебати за поданням двох політичних сил, під час яких представники партій урядової коаліції (Соціал-демократичної, Вільної демократичної і «Зелених») і опозиційного блоку ХДС/ХСС висловилася за повну підтримку України, в тому числі шляхом надання важких озброєнь.

Як заявила представниця «Зелених» Агнешка Бруггер, Путіна не зупиняють ні санкції, ні суворе засудження, єдине, що його стримує, – це рішучий супротив українців і українські війська, а їм потрібна зброя.

Вона підкреслила, що військова перемога Путіна не означатиме звільнення людей і встановлення миру, зовсім навпаки, будуть лише подальші злочини в Україні та на континенті. Тому Німеччина та партнери підтримують Україну зброєю та всім необхідним, включно з наданням політичної перспективи в ЄС, підкреслила Бруггер.

Представник фракції ХДС/ХСС Йоганн Давід Вадефуль підкреслив: «Ми повинні не дозволити Путіну продовжувати цю війну. Ми маємо стратегічну ціль: ми хочемо зупинити Путіна. Ми не хочемо бачити, як коїться геноцид, як рушиться світовий мирний порядок».

«Німеччина сказала своє слово. 586 голосів за надання Україні тяжкого озброєння. Єдність Бундестагу вражає. Це голосування увійде в історію як один із останніх цвяхів у труну путінського лобізму в Європі та повернення лідерства Німеччини», - написав у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Теги: Німеччина, важке озброєння
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