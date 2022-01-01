«Треба працювати на країну»: на Волині відкрили медовий сезон. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



«Минулого року вже 25 квітня я викачував перший мед. А цього року тільки-тільки почали цвісти дерева. Це вже буде пізніше. А сезон, можна сказати, вже почався, вже бджілки працюють», – каже пасічник Анатолій Ревут.



Із бджолами на «ти» він уже більше як 20 років – любов до них прищепив батько. На пасічника чоловік навіть вчився у Любешові. Нині в нього 35 вуликів, а сімей ще більше.



«Навіть не так для заробітку, як для душі. От приходиш сюди на пасіку – і відпочиваєш», – ділиться враженнями чоловік.



Кожної весни чекає з нетерпінням, адже у цю пору його бджілки прокидаються. До слова, перший мед можна буде зібрати в середині чи наприкінці травня.



«Зараз травневий мед буде – ось сади цвітуть. Потім – липа, акація, соняшник», – розповідає.



Війна додала стресу і тривог, але довго бідкатися не було коли – городи самі себе не посадять.



«Перші два тижні абсолютно не хотілося працювати, не знав, чим займатися. Але треба працювати на країну, допомагати армії», – розмірковує.



Допомагати будуть чим зможуть. Цьогоріч садять і сіють більше. Сподіваються, що і бджоли у цей складний час не підведуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри те, що весна цьогоріч була холодною і сезон розпочався пізніше, волинські пасічники очікують хорошого медозбору.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. «Минулого року вже 25 квітня я викачував перший мед. А цього року тільки-тільки почали цвісти дерева. Це вже буде пізніше. А сезон, можна сказати, вже почався, вже бджілки працюють», – каже пасічникІз бджолами на «ти» він уже більше як 20 років – любов до них прищепив батько. На пасічника чоловік навіть вчився у Любешові. Нині в нього 35 вуликів, а сімей ще більше.«Навіть не так для заробітку, як для душі. От приходиш сюди на пасіку – і відпочиваєш», – ділиться враженнями чоловік.Кожної весни чекає з нетерпінням, адже у цю пору його бджілки прокидаються. До слова, перший мед можна буде зібрати в середині чи наприкінці травня.«Зараз травневий мед буде – ось сади цвітуть. Потім – липа, акація, соняшник», – розповідає.Війна додала стресу і тривог, але довго бідкатися не було коли – городи самі себе не посадять.«Перші два тижні абсолютно не хотілося працювати, не знав, чим займатися. Але треба працювати на країну, допомагати армії», – розмірковує.Допомагати будуть чим зможуть. Цьогоріч садять і сіють більше. Сподіваються, що і бджоли у цей складний час не підведуть.

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