Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову, – The Times





Про це британське видання повідомило з посиланням на власні джерела у військовому керівництві України, пише



"Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову. До чого призведуть події в Молдові – буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна – 24 канал) з військової точки зору станемо більш вразливими. Це буде загроза цілісності України", – розповіли українські джерела.



Якщо Росія визнає незалежність Придністров’я, то це стане порушенням територіальної цілісності Молдови. Тобто повторенням "донбаського сценарію". Співрозмовники видання зазначили, що російські спецслужби хочуть поширити заворушення у Молдові. Ймовірно, вони можуть стосуватися завищених цін. Адже саме ця тема зараз турбує населення.



Кремль може спробувати висадити свій десант на аеродромі у Тирасполі. Російські військові прилетять у Придністров'я на транспортних літаках Іл-76 та гелікоптерах з окупованого Криму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Путін нібито вже схвалив остаточне рішення щодо нападу на Молдову.Про це британське видання повідомило з посиланням на власні джерела у військовому керівництві України, пише 24 канал з посиланням на The Times."Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову. До чого призведуть події в Молдові – буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна – 24 канал) з військової точки зору станемо більш вразливими. Це буде загроза цілісності України", – розповіли українські джерела.Якщо Росія визнає незалежність Придністров’я, то це стане порушенням територіальної цілісності Молдови. Тобто повторенням "донбаського сценарію". Співрозмовники видання зазначили, що російські спецслужби хочуть поширити заворушення у Молдові. Ймовірно, вони можуть стосуватися завищених цін. Адже саме ця тема зараз турбує населення.Кремль може спробувати висадити свій десант на аеродромі у Тирасполі. Російські військові прилетять у Придністров'я на транспортних літаках Іл-76 та гелікоптерах з окупованого Криму.

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