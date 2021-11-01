Уряд не змінив ціну на газ для населення

Уряд не змінив ціну на газ для населення
Гранична ціна на газ для населення залишиться на рівні 8 гривень за кубічний метр.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, пише "Економічна правда".

"Пільгова ціна діятиме і для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", – йдеться у повідомленні.

Окремим рішенням уряд також рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

31 березня завершився термін дії постанови від 18 січня 2021 року, якою уряд запровадив граничну ціну на газ для населення в 6,99 грн за кубометр (з ПДВ, але без урахування вартості розподілу).


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Теги: ціна на газ
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