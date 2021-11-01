Уряд не змінив ціну на газ для населення
Сьогодні, 02:37
Гранична ціна на газ для населення залишиться на рівні 8 гривень за кубічний метр.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, пише "Економічна правда".
"Пільгова ціна діятиме і для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", – йдеться у повідомленні.
Окремим рішенням уряд також рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.
31 березня завершився термін дії постанови від 18 січня 2021 року, якою уряд запровадив граничну ціну на газ для населення в 6,99 грн за кубометр (з ПДВ, але без урахування вартості розподілу).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, пише "Економічна правда".
"Пільгова ціна діятиме і для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", – йдеться у повідомленні.
Окремим рішенням уряд також рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.
31 березня завершився термін дії постанови від 18 січня 2021 року, якою уряд запровадив граничну ціну на газ для населення в 6,99 грн за кубометр (з ПДВ, але без урахування вартості розподілу).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Уряд не змінив ціну на газ для населення
Сьогодні, 02:37
У Провідну неділю на Харківщині загинули троє цивільних
Сьогодні, 01:40
За добу ЗСУ відбили 10 атак на Сході
Сьогодні, 00:40
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донеччині від російських обстрілів загинули 4 людини
01 травень, 23:24
Медіа