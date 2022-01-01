За добу ЗСУ відбили 10 атак на Сході





Про це повідомляють на сторінці штабу



Українські захисники знищили 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.



Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів.



Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників та 4 зенітні установки ворога. Підрозділами ППО збито 6 літаків, 32 безпілотні літальні апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж поточної доби, 1 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил на Луганському і Донецькому напрямках успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.Про це повідомляють на сторінці штабу Операції об'єднаних сил. Українські захисники знищили 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів.Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників та 4 зенітні установки ворога. Підрозділами ППО збито 6 літаків, 32 безпілотні літальні апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів.

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