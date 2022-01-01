На Донеччині від російських обстрілів загинули 4 людини
01 травень, 23:24
На Донеччині від російських обстрілів у неділю загинули 4 мирних мешканців, поранено 11 людей.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
1 травня від російських обстрілів на Донеччині загинули 4 мирних мешканців – всі у Лимані. Поранення одержали ще 11 людей: 7 у Лимані, 3 у Володимирівці та 1 у Яровій.
Крім того, у Бахмутській громаді одна людина померла від поранень, отриманих на Луганщині. Ще одній людині з Луганщини там надали медичну допомогу.
Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
1 травня від російських обстрілів на Донеччині загинули 4 мирних мешканців – всі у Лимані. Поранення одержали ще 11 людей: 7 у Лимані, 3 у Володимирівці та 1 у Яровій.
Крім того, у Бахмутській громаді одна людина померла від поранень, отриманих на Луганщині. Ще одній людині з Луганщини там надали медичну допомогу.
Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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