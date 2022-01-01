Евакуація з «Азовсталі», повернення українців з Європи і тюльпани: добрі новини від ВолиньPost за 1 травня
Сьогодні, 22:18
Перший день травня наблизив українців до літа і до перемоги, а ще – приніс жменю добрих новин.
Поки українська армія завзято знищує російських окупантів, тил продовжує активно працювати на її підтримку, світова дипломатія допомагає Україні й навіть погода робить все можливе, щоб наша країна зеленіла і розквітала.
Тож, 1 травня, нагадаємо про такі добрі інформаційні приводи:
Україні дадуть статус кандидата у члени ЄС у червні
Україна – це Європа. Ми це знаємо. Та і всьому світу ми це вже довели. Лишилося закріпити цю тезу формально.
Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що на зустрічі лідерів країн-членів Євросоюзу в червні Україні нададуть статус кандидата у члени ЄС.
Буча отримає пів мільйона євро на відновлення від Італії
Україна отримуватиме допомогу інших країн у відбудові своїх міст, сіл та селищ. Зокрема, італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє перші пів мільйона євро на відновлення української Бучі і планує зібрати більше завдяки благодійним внескам.
«Волинська Голландія»: тюльпанове поле відкриють для відвідувачів
Головна квіткова новина 1 травня! Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, цьогоріч знову відкриють для відвідувачів.
Дати проведення щорічного тюльпанового фестивалю «Волинська Голландія» обіцяють повідомити згодом.
ЗСУ знищили вже 23 500 російських військових та 1026 ворожих танків
Трохи традиційної доброї, прекрасної статистики про хороших росіян. Ви ж в курсі, які росіяни хороші? Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України сягають уже 23 з половиною тисяч солдатів, за добу 30 квітня ЗСУ знищили 300 окупантів.
Українські війська також знищили вже 1026 танків, 2471 бойову броньовану машину, 451 артилерійську систему і ще багато російського непотребу.
Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат без священника
У нашій країні не може бути нічого, що пов’язує нас із вбивцями, нічого спільного із Росією, у тому числі – і церкви. Добре, що деякі парафії це зрозуміли, нехай і через 8 років від початку війни.
У селищі Дубище Рожищенської громади парафіяни Свято-Володимирського храму УПЦ МП зібрали збори релігійної громади, аби перейти до Православної церкви України.
До ПЦУ ця парафія перейде без священника, який вирішив не покидати МП.
Потік на в'їзд з Європи в Україну 30 квітня був максимальним з початку великої війни
Українці повертаються додому!
Кількість людей, що в'їхали в Україну через її західний кордон, 30 квітня зросла до майже 40 тисяч – максимального значення з початку війни.
Потік на виїзд 30 квітня залишився на рівні попереднього дня – 38 тисяч, ставши меншим за потік на в'їзд вперше з 24 квітня.
У Бєлгородській області горів об'єкт Міноборони РФ
Погані новини в Росії – добрі новини в Україні. У Бєлгородській області Росії сталася пожежа біля одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Сподіваємося, горіло ясно і довго не гасло.
США будуть з Україною до перемоги, ми не зацікавлені у інших варіантах, – делегація Конгресу
Нас підтримує світ! Світ стає на бік світла і правди!
Сполучені Штати не зацікавлені у патовій ситуації чи поверненні до статус-кво. США з Україною, щоб перемогти.
Про це заявив конгресмен Джейсон Кроу на брифінгу у Жешуві після візиту делегації Конгресу США до України.
"Ми маємо переконатися в тому, що українці мають все, що потрібно, аби перемогти. Ми побачили в останні два місяці їхню лють, їхню гордість, їхню здатність боротися і перемагати, якщо вони мають підтримку для цього", - сказав він.
Розпочалася евакуація людей з «Азовсталі»
Головна добра новина дня – початок евакуації цивільних з «Азовсталі» у Маріуполі.
Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра їх зустрічатимуть у Запоріжжі. До першої групи цивільних, яких евакуюють, потрапили діти, жінки й особи похилого віку.
Завтра, 2 травня, евакуацію цивільних продовжать.
Якою буде погода в Україні у понеділок, 2 травня
Понеділок (2 травня) в Україні буде теплим. І це теж гарна новина!
Протягом дня температура повітря становитиме +14+19 градусів, місцями у західних областях та у південній частині до +20 градусів.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Поки українська армія завзято знищує російських окупантів, тил продовжує активно працювати на її підтримку, світова дипломатія допомагає Україні й навіть погода робить все можливе, щоб наша країна зеленіла і розквітала.
Тож, 1 травня, нагадаємо про такі добрі інформаційні приводи:
Україні дадуть статус кандидата у члени ЄС у червні
Україна – це Європа. Ми це знаємо. Та і всьому світу ми це вже довели. Лишилося закріпити цю тезу формально.
Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що на зустрічі лідерів країн-членів Євросоюзу в червні Україні нададуть статус кандидата у члени ЄС.
Буча отримає пів мільйона євро на відновлення від Італії
Україна отримуватиме допомогу інших країн у відбудові своїх міст, сіл та селищ. Зокрема, італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє перші пів мільйона євро на відновлення української Бучі і планує зібрати більше завдяки благодійним внескам.
«Волинська Голландія»: тюльпанове поле відкриють для відвідувачів
Головна квіткова новина 1 травня! Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, цьогоріч знову відкриють для відвідувачів.
Дати проведення щорічного тюльпанового фестивалю «Волинська Голландія» обіцяють повідомити згодом.
ЗСУ знищили вже 23 500 російських військових та 1026 ворожих танків
Трохи традиційної доброї, прекрасної статистики про хороших росіян. Ви ж в курсі, які росіяни хороші? Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України сягають уже 23 з половиною тисяч солдатів, за добу 30 квітня ЗСУ знищили 300 окупантів.
Українські війська також знищили вже 1026 танків, 2471 бойову броньовану машину, 451 артилерійську систему і ще багато російського непотребу.
Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат без священника
У нашій країні не може бути нічого, що пов’язує нас із вбивцями, нічого спільного із Росією, у тому числі – і церкви. Добре, що деякі парафії це зрозуміли, нехай і через 8 років від початку війни.
У селищі Дубище Рожищенської громади парафіяни Свято-Володимирського храму УПЦ МП зібрали збори релігійної громади, аби перейти до Православної церкви України.
До ПЦУ ця парафія перейде без священника, який вирішив не покидати МП.
Потік на в'їзд з Європи в Україну 30 квітня був максимальним з початку великої війни
Українці повертаються додому!
Кількість людей, що в'їхали в Україну через її західний кордон, 30 квітня зросла до майже 40 тисяч – максимального значення з початку війни.
Потік на виїзд 30 квітня залишився на рівні попереднього дня – 38 тисяч, ставши меншим за потік на в'їзд вперше з 24 квітня.
У Бєлгородській області горів об'єкт Міноборони РФ
Погані новини в Росії – добрі новини в Україні. У Бєлгородській області Росії сталася пожежа біля одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Сподіваємося, горіло ясно і довго не гасло.
США будуть з Україною до перемоги, ми не зацікавлені у інших варіантах, – делегація Конгресу
Нас підтримує світ! Світ стає на бік світла і правди!
Сполучені Штати не зацікавлені у патовій ситуації чи поверненні до статус-кво. США з Україною, щоб перемогти.
Про це заявив конгресмен Джейсон Кроу на брифінгу у Жешуві після візиту делегації Конгресу США до України.
"Ми маємо переконатися в тому, що українці мають все, що потрібно, аби перемогти. Ми побачили в останні два місяці їхню лють, їхню гордість, їхню здатність боротися і перемагати, якщо вони мають підтримку для цього", - сказав він.
Розпочалася евакуація людей з «Азовсталі»
Головна добра новина дня – початок евакуації цивільних з «Азовсталі» у Маріуполі.
Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра їх зустрічатимуть у Запоріжжі. До першої групи цивільних, яких евакуюють, потрапили діти, жінки й особи похилого віку.
Завтра, 2 травня, евакуацію цивільних продовжать.
Якою буде погода в Україні у понеділок, 2 травня
Понеділок (2 травня) в Україні буде теплим. І це теж гарна новина!
Протягом дня температура повітря становитиме +14+19 градусів, місцями у західних областях та у південній частині до +20 градусів.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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