Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат без священника





Захід організували у суботу, 30 квітня, на церковному подвір'ї, повідомляє



На збори прийшло дуже багато людей, вони самостійно розділилися на дві частини, аби унеможливити провокації.



Безпосередньо перед голосуванням прихильники протилежних точок зору мали змогу висловитися. Промову виголосив настоятель храму, протоієрей Михайло Бодак.



Слово взяв й очільник Рожищенської громади Вячеслав Поліщук. Він закликав священника прислухатися до рішення громади та змінити підпорядкування.







Депутат Рожищенської міськради Олександр Кучірка зачитав прийняте депутатами звернення до священників та парафіян УПЦ МП громади, ініціатором якого він був.



Головою зборів обрали місцевого жителя Олександра Дігалевича. Свою волю висловили 343 людей: 284 – «за» та 59 – «проти». Настоятель парафії відмовився покидати УПЦ МП.



Кожен, хто висловився, залишив свій підпис та продемонстрував паспортні дані.



Парафія у Дубищі стала другою на Рожищенщині, хто вирішив покинути Московський патріархат після повномасштабного вторгнення росії, що сталося 24 лютого. Першою до ПЦУ перейшла релігійна громада села Луків.



Нагадаємо, раніше парафія Рівноапостольної княгині Ольги села Майдан-Липненський, що на Маневиччині, також вийшла з УПЦ (МП) без священника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Дубище Рожищенської громади парафіяни Свято-Володимирського храму УПЦ МП зібрали збори релігійної громади, аби перейти до Православної церкви України.Захід організували у суботу, 30 квітня, на церковному подвір'ї, повідомляє Район.Рожище На збори прийшло дуже багато людей, вони самостійно розділилися на дві частини, аби унеможливити провокації.Безпосередньо перед голосуванням прихильники протилежних точок зору мали змогу висловитися. Промову виголосив настоятель храму, протоієрейСлово взяв й очільник Рожищенської громади. Він закликав священника прислухатися до рішення громади та змінити підпорядкування.Депутат Рожищенської міськрадизачитав прийняте депутатами звернення до священників та парафіян УПЦ МП громади, ініціатором якого він був.Головою зборів обрали місцевого жителя. Свою волю висловили 343 людей: 284 – «за» та 59 – «проти». Настоятель парафії відмовився покидати УПЦ МП.Кожен, хто висловився, залишив свій підпис та продемонстрував паспортні дані.Парафія у Дубищі стала другою на Рожищенщині, хто вирішив покинути Московський патріархат після повномасштабного вторгнення росії, що сталося 24 лютого. Першою до ПЦУ перейшла релігійна громада села Луків.Нагадаємо, раніше

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