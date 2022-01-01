«Звернення до Путіна» та «теракти з майбутнього»: Росія готує провокації в Придністров'ї на 2 травня

На території так званої Придністровської Молдавської Республіки вже надрукований великий наклад газети "Придністров’я", датований 2 травня, у якому жителі нібито звертаються до президента країни-агресораПро це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.За даними розвідки, йдеться про центральний матеріал газети – "Офіційне звернення жителів ПМР до президента РФ Путіна".В тексті висловлюється прохання "залучити збройні сили "ПМР" в діях армії РФ". Для цього на території самої РФ відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в армії Придністров’я.Таким чином Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території "ПМР".Також газета містить низку агітаційних матеріалів про "криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок". Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на "Україну і колективний Захід".Тексти газети переповнені кремлівськими штампами: "Можливості уникнути великої війни у придністровців більше немає. Київ і його натівські куратори вже винесли свій вирок, вже узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом". Всі сподівання автори газети пов’язують з "протидією братської росії".Іноземних громадян закликають вступати у збройні сили "ПМР". Зокрема, на території РФ: "Окрім РФ мобілізаційні пункти розвертаються в "ЛНР", "ДНР", Абхазії та "САР".ГУР вважає, що такими діями керівництво РФ маже готувати новий плацдарм агресії проти України та підґрунтя для "офіційної" окупації частини території незалежної Молдови.